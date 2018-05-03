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Появилось первое изображение нового кроссовера Renault для России
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Появилось первое изображение нового кроссовера Renault для России 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
На слайде, опубликованном изданием Carscoops, обозначены три премьеры: обновление семейства Dacia Logan и Sandero, Duster поколения 2.5 и еще один автомобиль с купеобразным кузовом. Издание сообщает, что это кросс-купе, построенное на платформе B0, которое дебютирует в России.
Впрочем, разглядеть дизайн машины на слайде не представляется возможным — видны только очертания. Судя по всему, новинка будет существенно ниже Duster и получит сильно заваленные задние стойки.
Напомним, речь идет об анонсированном ранее кроссовере C-класса, сборку которого планируется наладить на мощностях московского завода "Рено Россия". Ранее в представительстве компании подтвердили, что дебют модели состоится в конце лета на Московском автосалоне. Позже новый SUV появится в Бразилии, Китае и Южной Корее, а в 2020 году — и в Европе, где, вероятно, заменит Captur.
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