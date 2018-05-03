Появилось первое изображение нового кроссовера Renault для России

На слайде, опубликованном изданием Carscoops, обозначены три премьеры: обновление семейства Dacia Logan и Sandero, Duster поколения 2.5 и еще один автомобиль с купеобразным кузовом. Издание сообщает, что это кросс-купе, построенное на платформе B0, которое дебютирует в России.

Впрочем, разглядеть дизайн машины на слайде не представляется возможным — видны только очертания. Судя по всему, новинка будет существенно ниже Duster и получит сильно заваленные задние стойки.