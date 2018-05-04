Представлено фото нового кроссовера Renault для России

Представлено первое изображение нового кроссовера Renault для России

На презентации, в честь 50-летия марки Dacia , автохолдинг Renault рассказал о своих планах на будущее.

На мероприятии представлены слайды, из которых становиться ясно, что модельный ряд концерна вскоре расшириться за счет нового бюджетного кроссовера.

Новый автомобиль будет лежать на архитектуре B0, и будет иметь купеобразный кузов. Это кросс-купе должны будут представить в августе на автовыставке в Москве.

Внешний вид паркетника пока держится в тайне, однако на слайде можно увидеть очертания модели. Автомобиль получит стремительный силуэт и в отличие от Renault Duster будет немного ниже.

О техническом оснащении нового автомобиля пока ничего неизвестно. Предполагается, что модель будут реализовывать во многих странах, и первой ее получит Россия.

Добавим, что российский офис Renault подтвердил информацию о том, что в Москве будут выпускать кроссовер С-класса. На заводе уже установили 24 новых робота, а всего их будет 46 штук.