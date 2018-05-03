Анонс новой модели Dacia — «премиальный» Duster 2.5?

В 2018 году румынский автомобильный бренд Dacia празднует свое 50-летие. И вместе с приуроченной к этой дате инфографикой, напоминающей о скромных шагах восточно-европейского автопроизводителя, а также о его продаже Renault в 1999 году, компания анонсировала совершенно новую модель.

Пока что автомобиль на картинке прикрыт покрывалом, но рядом с ним красуется новое поколение бестселлера Duster. Никаких указаний на то, что это за новинка и когда она выйдет в свет тоже нет. Не исключено, что ей может стать более дорогая и оснащенная модификация Duster, которую российское подразделение Renault уже пообещало показать летом на Московском автосалоне 2018.

Кроме того, Renault выражал интерес в продвижении Duster на некоторых азиатских рынках, для чего планируется создать модификацию «Duster 2.5» с кузовом от второго поколения кроссовера, но более современной архитектурой и технической начинкой от Renault Clio 5 поколения. Кстати, эта платформа используется на европейском Captur и в будущем будет отдана под модели Dacia.

Будет ли Duster 2.5 продаваться на тех рынках, где популярен традиционный Duster под марками Dacia или Renault — пока не известно, да и сам производитель упрямо молчит на этот счет.