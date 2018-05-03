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Обновленная Лада Гранта и кросс-версия хэтчбека X-Ray — совсем скоро
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Обновленная Лада Гранта и кросс-версия хэтчбека X-Ray — совсем скоро 

Motor.ru 54 минуты назад
Фото: Motor.ru
Cтали известны ближайшие планы АвтоВАЗа: в соцсетях появился снимок слайда из внутренней презентации, посвященной новинкам компании. Например, его приводит сообщество Russian Cars Industry.
В нем фигурируют автомобили сразу четырех семейств: «Гранта», X-Ray, «Веста» и 4x4 (бывшая «Нива»).
Укутанные камуфляжной пленкой хэтчбеки и седаны семейства «Калина/Гранта» уже не раз попадали в объектив тольяттинцам. Давно известно, что машины решено брендировать единообразно: после рестайлинга и хэтчбеки с универсалами (носившие ранее имя «Калина»), и седаны с лифтбеками будут называться «Гранта».
По снимкам понятно, что обновленные машины получат новое оформление передка с «Икс-фейсом» в духе модели Веста. А седаны получат еще и новую крышку багажника с нишей под номерной знак (сейчас она находится в бампере). Судя по слайду, обновленную «Гранту» покажут публике в августе — скорее всего, на автосалоне ММАС-2018 в «Крокус-Экспо». А в производство ее запустят ближайшей осенью.
Похоже, там же публике представят серийный вариант приподнятого хэтчбека Лада Xray Кросс. Прежде его демонстрировали лишь в качестве концепта на московском автосалоне два года назад, да в виде закамуфлированного прототипа на улицах Тольятти.
Седан Лада Веста Кросс секретом не является: его производство уже стартовало.
Любопытно, что здесь же фигурирует Lada 4х4 с приставкой Facelift. Пару лет назад классическая «Нива» уже претерпела серьезные изменения с модернизацией подвески, трансмиссионных валов, появлением «отвязанного» переднего редуктора, новой решетки радиатора и другой оптики. Что завод готовит на этот раз пока неизвестно.
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