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Brabham BT62 уже готов к гоночным приключениям
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Brabham BT62 уже готов к гоночным приключениям 

Car.ru 28 минут назад
Фото: Car.ru
Brabham BT62 проходит завершающий этап подготовки к заездам на ралли, включая и Ле-Ман.
Презентация гоночного болида состоялась на днях в Лондоне. Он будет собираться в Австралии с расчетом исключительно на кольцевые заезды.
В зависимости от страны и характера трассы автомобиль будет доступен как с левой, так и с правой компоновкой руля. Уже известно, что существует заказ на 70 экземпляров серии BT62, пять из которых обретут прописку на австралийском континенте.
Есть вероятность, что на машине поставят восьмицилиндровый двигатель с объемом в 5.4 литра с использованием механизма турбокомпрессора. Предположительно его мощность может дойти до 700 лошадиных сил, однако возможны варианты с учетом многочисленных доработок.
Неизвестно, сколько по массе займет автомобиль. Однако наверняка он станет тяжелее своего предшественника, который имел 972 килограмма, что является достаточно приемлемым для машин такого класса.
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