Клонировавшая Evoque и Xray марка готовит к премьере новый кроссовер

В Сети появились патентные изображения очередного китайского «паркетника». «Поднебесная» марка Landwind прославилась тем, что в ее линейке есть копия Range Rover Evoque, а также кроссоверы с дизайном по мотивам Mercedes-Benz GLA и Lada Xray: это модели X7, Xiaoyao (произносится как «хасияяо») и X2 соответственно. Компания готовится представить еще один «паркетник», его патентные изображение растиражировали китайские СМИ.

Внутризаводское обозначение новой модели — E315. Предполагается, что в продажу кросс поступит под индексом X4. Информации о «начинке» этого «китайца» на данный момент нет. По картинкам пока сложно определить, «вдохновлялись» ли дизайнеры Landwind моделью какого-либо более именитого бренда. Судя по всему, у кроссовера будет двухъярусная головная оптика: сверху — узкие полоски (наверняка светодиодные) ДХО, под ними — фары. Такое решение уже давно применяют многие марки.

Что же касается моторов, то E315/X4, скорее всего, получит двигатели, которыми сегодня оснащаются другие модели Landwind. Так, обновленный X7 доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 GTDI мощностью 163 л.с. (собственная разработка производителя), таким же мотором оснащается и Landwind Xiaoyao. Для последнего кросса еще предусмотрен лицензионный турбодвигатель Mitsubishi 1.5 (150 л.с.). Наконец, клон Lada Xray — Landwind X2 — можно купить со 125-сильным «атмосферником» 1.6 от Changan (этот кросс построен на базе Changan CS35, марка Landwind — совместный проект компаний Changan и Jiangling Motors). Привод у всех перечисленных кроссоверов Landwind — только передний. Новый SUV также, вероятно, предложат лишь в версии 4×2 — полноприводные кроссоверы в Китае особым спросом не пользуются. Отметим, в Поднебесной дела у Landwind идут не очень: по итогам прошлого года марка реализовала 42 544 автомобиля — почти вдвое меньше, чем в 2016-м (80 002 единицы).

По материалам: www.kolesa.ru