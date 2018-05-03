Обидчики Найема остались на свободе

Избитому в Киеве Мустафе Найему поступают угрозы

Избитый в центре Киева выходцами с Кавказа депутат Верховной Рады Мустафа Найем шокирован решением суда, отпустившего подозреваемых на свободу. Ранее стало известно, что Найем получает угрозы в свой адрес. Родня «мажоров» также пытается выйти на депутата через его коллег с тем, чтобы он забрал свое заявление из полиции.

Депутат Верховной Рады, журналист Мустафа Найем разочарован решением суда, который слишком мягко, по его мнению, обошелся с тремя задержанными выходцами с Кавказа, которые устроили с ним 30 апреля скандальную дорожную разборку.

«Вчера двух участников не обязали даже надеть электронные браслеты, а домашний арест предписан им с 23 до 6 утра, когда люди в принципе пребывают дома. Днем же они вполне свободно могут передвигаться. И не понятно, как вообще следствие будет контролировать исполнение этой меры пресечения. У меня есть вопрос без ответа — почему в принципе прокуроры разделили фигурантов между собой таким образом. Прокурор по первому подозреваемому откровенно был сильнее и знал материалы дела; второй, представлявший обвинение по двум оставшимся фигурантам, плохо ориентировался в материалах дела», — заявил избитый журналист в своем Facebook.

Напомним, что Шевченковский райсуд Киева в среду вечером лишь одного из трех задержанных этнических чеченцев поместил под круглосуточный домашний арест. Речь идет о гражданине России Магомед-Салих Саитове. Двух других — Ахмеда Саитова и Умолта Темербулатова до 30 июня лишь обязали находиться дома в ночное время. Напомним, что все трое обвиняются по ч.2 ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Кроме того, суд разрешил арестовать основного фигуранта дела, который и наносил удары Найему. Впрочем, Магомед-Амин Саитов находится в бегах — по утверждению украинских силовиков, уже через два часа после нападения на Найема, он вылетел в Баку, и задержать его попросту не успели. Помимо обвинения в хулиганстве сбежавшему Саитову также вменили и ч.1 ст. 122 «Нанесение телесных повреждений средней тяжести».

Также полиция ищет пятого человека, который сопровождал обидчиков Найема и был на месте разборки, но не участвовал в самом конфликте. Установить, что число оппонентов депутата было пятеро удалось благодаря видеозаписи конфликта. Личность пятого фигуранта пока не установлена — следователи планируют его пока лишь допросить.

Между тем, ранее депутат парламента Украины Светлана Залищук рассказала, что в адрес Найема со стороны его обидчиков фактически поступают угрозы по электронной почте.

«Я также видела определенную информацию относительно Мустафы, которую можно квалифицировать как угрозы, ему они приходили на личную почту, со ссылкой на Аллаха, на религию, на веру, о том, что может быть наказание касательно его личности, если он не заберет заявление. Мы видим и такие попытки влияния на Мустафу. Я бы говорила, что это реальные запугивания», — заявила она в эфире телеканала «112».

Кроме того, она отметила, что есть попытки «решить вопрос» и другими способами.

«Я вижу попытки со стороны подсудимых договориться через различные каналы. В том числе были попытки договариваться, выходить на определенных депутатов, которые знакомы с Мустафой, для того, чтобы Мустафа забрал это заявление. Причем таких попыток через разных людей, родственников, знакомых, друзей насчитывается немало. У нас были знакомые, которые звонили в прокуратуру, и в прокуратуре были источники, которые говорили, что «на нас давят»», — рассказала Залищук.

Кроме того, об угрозах в адрес Найема в соцсетях рассказал и его адвокат, а также брат Наси.

«В комментариях было написано, что если изберут меру пресечения в виде содержания под стражей, то Мустафа должен бояться выходить из дома», — заявил брат парламентария.

Однако пока семья Найема не планирует организовывать его охрану из-за слишком больших затрат.

Между тем, в среду вечером Наси Найем рассказал, что его избитый брат, у которого диагностировали перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травмы, чувствует себя хуже. «В последний раз я с ним общался и встречался сегодня (в среду — »Газета.Ru» ) утром. У него высокая температура и врачи не могут понять, в чем причина, где есть воспалительный процесс», — заявил он.

Избиение одного из вдохновителей революционных событий 2013-2014-х годов вызвало огромный резонанс на Украине. Как показала видеозапись, причиной конфликта стало нежелание депутата уступить дорогу автохамам на Mercedes Gelandewagen, которые, объехав общий поток слева, пытались встроиться в его полосу. Дальнейшая словесная перепалка закончилась жестоким избиением депутата. После «первого раунда» Найем попытался догнать скрывшихся обидчиков и, настигнув их, был избит повторно.