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Электрокроссовер Singulato iS6 удивил необычными решениями
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Электрокроссовер Singulato iS6 удивил необычными решениями 

Allroader.ru 25 минут назад
Фото: Allroader.ru
Уследить за всеми новинками китайских автосалонов практически нереально. Да и безо всяких автошоу ежедневно в Поднебесной выходят все новые и новые машины, а в последнее время это, чаще, электромобили. Однако, некоторые новинки достойны оказаться на наших электронных страницах и Singulato iS6 — одна из них.
Модель, представленная на Пекинском автосалоне 2018, выпущена стартапом Zhiche Auto, ведущим свою историю с 2014 года и уже успевшим представить один конепт. Но Singulato iS6 — это уже вполне серийный автомобиль, объединяющий лучшие черты кроссоверов и минивэнов в запоминающемся кузове, несущем ряд весьма оригинальных конструктивных решений.
Во-первых, это электромобиль, оснащенный двумя электромоторами, суммарно выдающими 349 л.с. мощности и крутящий момент 580 Нм. Заряда, запасенного в аккумуляторной батарее iS6 достаточно для преодоления 400 км пути (замерено по циклу NEDC). Длина кузова модели составляет 4.9 метра, а колесная база 2.96 метра. Салон рассчитан на 5 или 7 посадочных мест.
Рисунок головных фар Singulato iS6 может напомнить о моделях Range Rover, задние фонари выполнены в виде единой светодиодной полосы, опоясывающей корму кроссовера. Также, спереди вместо решетки радиатора и сзади под линией стекла установлены дисплеи с яркими диодами, способные отображать текст, графику и анимацию. Это необходимо для того, чтобы iS6 мог «общаться» с соседями по потоку и пешеходами, ведь автомобиль имеет автопилот 2 уровня.
Приглашая в салон, перед пассажирами открываются распахивающиеся против хода двери на манер Rolls-Royce, более того, в задних дверях, как и у британских роскошных лимузинов, спрятаны штатные зонтики (справедливости ради отметим, что подобные зонтики есть и в Skoda Superb). Также, для удобства пассажиров, по всему салону разбросаны 12 USB-портов.
Настоящей изюминкой салона Singulato iS6 является 15.6-дюймовый дисплей мультимедиа-навигационной системы, который можно использовать как в ландшафтном, так и портретном режимах, поскольку экран может вращаться. Перед водителем раскинулась 12.3-дюймовая приборная панель, а выше, на торпедо, примостился 16.4-дюймовый проекционный дисплей.
В планах Zhiche Auto выпуск и полноценного MPV под именем iM8, правда случится это не ранее конца десятилетия.
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