Range Rover освежил Velar

Британский производитель анонсировал обновление кроссовера до 2019 модельного года.

В семействе Range Rover Velar теперь не шесть, а восемь версий, хотя, отличие новинок заключается лишь в других вариантах форсировки имеющихся моторов. Версия Velar D275 укомплектована дизельной трехлитровой «битурбошестеркой» AJD-V6, позаимстванной у версии D300 и дефорсированной с 300 л.с. и 700 Нм до 275 л.с. и 625 Нм. Аналогичная ситуация с версией P340, для которой бензиновую наддувную «шестерку» AJ-V6 от P380 дефорсировали на 40 «лошадей», а крутящий момент не изменился — 450 Нм.

Кроме того, в 2019 году бензиновые версии Velar будут оснащать топливными баками увеличенного объема. В настоящее время устанавливаются 63-литровые емкости, на смену которым придут 82-литровые. Кроме того, на бензиновые кроссы в исполнении для европейского рынка начали устанавливать сажевые фильтры для уменьшения выбросов вредных веществ.

Ранее пневмоподвеской оснащали исключительно версии с шестицилиндровыми моторами, но теперь она доступна также для версий D240 и P300 с «четверками» Ingenium. Правда, «воздушная» подвеска доступна также в качестве опции для младших версий кроссовера. Адаптивный круиз-контроль получил продвинутого помощника рулевого управления, использующего функции системы удержания в пределах полосы.

Ткань Kvadrat для обивки сидений и системы регулировок ездовых характеристик Adaptive Dynamics предлагаются для большего количества версий. Кроме того, в список стандартного оснащения модели теперь входит, помимо заднего парктроника, камера заднего вида, фронтальные сонары, системы удержания в полосе и слежения за усталостью водителя.

Range Rover Velar 2019 модельного года доберется до России только в августе. Хорошая новость в том, что оба новых мотора будут доступны на нашем рынке. В данный момент стартовый ценник Велара составляет 3 950 000 рублей за автомобиль со 180-сильным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что в ноябре текущего года на российском рынке должна появиться «заряженная» версия кроссовера Range Rover Velar с приставкой SVR.

По материалам: www.kolesa.ru