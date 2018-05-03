Ещё
Range Rover освежил Velar
Далее:
Читайте также:
Ещё

Range Rover освежил Velar 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Британский производитель анонсировал обновление кроссовера до 2019 модельного года.
В семействе Range Rover Velar теперь не шесть, а восемь версий, хотя, отличие новинок заключается лишь в других вариантах форсировки имеющихся моторов. Версия Velar D275 укомплектована дизельной трехлитровой «битурбошестеркой» AJD-V6, позаимстванной у версии D300 и дефорсированной с 300 л.с. и 700 Нм до 275 л.с. и 625 Нм. Аналогичная ситуация с версией P340, для которой бензиновую наддувную «шестерку» AJ-V6 от P380 дефорсировали на 40 «лошадей», а крутящий момент не изменился — 450 Нм.
Кроме того, в 2019 году бензиновые версии Velar будут оснащать топливными баками увеличенного объема. В настоящее время устанавливаются 63-литровые емкости, на смену которым придут 82-литровые. Кроме того, на бензиновые кроссы в исполнении для европейского рынка начали устанавливать сажевые фильтры для уменьшения выбросов вредных веществ.
Ранее пневмоподвеской оснащали исключительно версии с шестицилиндровыми моторами, но теперь она доступна также для версий D240 и P300 с «четверками» Ingenium. Правда, «воздушная» подвеска доступна также в качестве опции для младших версий кроссовера. Адаптивный круиз-контроль получил продвинутого помощника рулевого управления, использующего функции системы удержания в пределах полосы.
Ткань Kvadrat для обивки сидений и системы регулировок ездовых характеристик Adaptive Dynamics предлагаются для большего количества версий. Кроме того, в список стандартного оснащения модели теперь входит, помимо заднего парктроника, камера заднего вида, фронтальные сонары, системы удержания в полосе и слежения за усталостью водителя.
Range Rover Velar 2019 модельного года доберется до России только в августе. Хорошая новость в том, что оба новых мотора будут доступны на нашем рынке. В данный момент стартовый ценник Велара составляет 3 950 000 рублей за автомобиль со 180-сильным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра.
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что в ноябре текущего года на российском рынке должна появиться «заряженная» версия кроссовера Range Rover Velar с приставкой SVR.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации! Opel Grandland X получит крайне экономичный турбодизель Тюнинг УАЗ Патриот – конструктивные решения для улучшения внедорожника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обидчики Найема остались на свободе13
Российские дети отправились в Берлин на «металлоломе»105
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Дорога на море: в мае стоим, в июне едем1
Skoda Kodiaq резко подешевел
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение