Как изменится авторынок в России через семь лет

Правительство РФ утвердило Стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года. Представляем основные прогнозы о том, какие машины будут покупать чаще, как рынок изменит уберизация и когда на дорогах появятся автомобили-беспилотники.

Больше российской сборки

На рынке легковых автомобилей ожидаются два основных тренда.

Спрос, падавший в прошлые годы, вырастет в ближайшие семь лет. Рост обеспечат два фактора: восстановление покупательной способности и разные меры стимулирования, такие как трейд-ин и маркетинговые ходы. Впрочем, продажи не достигнут уровня 2012 года, когда был потребительский бум и россияне купили 2,8 млн автомобилей.

К 2025 году, по мнению составителей стратегии, в стране продадут 2,21 млн легковушек.

Через семь лет россияне будут покупать меньше импортных автомобилей. В 2025 году их доля от общего объема продаж снизится до 13–14%. Для сравнения: в 2016 году 20,2% покупаемых автомобилей были ввезены из-за границы.

Это не означает, что на дорогах будет появляться больше «Приор». Сегодня многие иностранные марки имеют российскую сборку. Все иностранцы — лидеры продаж прошлого года — Kia Rio, Volkswagen Polo Hyundai Solaris — собраны в России.

Эти два тренда провоцируют следующий: производство легковых автомобилей в России вырастет на 35–45% к 2025 году. Заводы будут выпускать больше, чем планируют продавать на внутреннем рынке. Производители рассчитывают на экспорт автомобилей.

Экспорт в Азию и на Ближний Восток

Автозаводы увеличивают экспорт автомобилей. Рост в 2017 году составил 47% за три квартала, по данным Российского экспортного центра. Самые популярные экспортируемые модели — это автомобили Skoda , которые собирают в Нижнем Новгороде, машины Lada , а именно Vesta и внедорожнки, и автомобили Hyundai, Renault , Volkswagen.

Экспорт автомобилей серьезно вырастет в ближайшие семь лет, считают составители стратегии. Если в 2016 году российские производители продали в другие страны 67 тыс. легковушек, то в 2025 году они будут экспортировать 270 тыс. машин. Такой рост обеспечит заключение соглашений о свободной торговле с целевыми рынками для локальных и локализованных производителей. Целевые рынки, по данным документа, — это многие государства СНГ, Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока.

Электромобили: сначала в люксе

Электромобили займут долю в 17% от всего объема выпуска автомобилей в мире к 2020 году. Большинство из них — примерно 75% — будут не «чистыми» электромобилями, а гибридами.

Через два года использоваться будут 20 млн экологичных машин, что составит 1,7% от глобального автопарка. В Европе доля электромобилей может составить в среднем около 5%.

Инновации в автопроме будут приходить неравномерно. Россия, по оптимистичному сценарию, отстанет от глобального рынка на четыре-пять лет. В 2020 году доля продаж таких авто на российском рынке составит 1–1,5% (15–25 тыс. штук). Причина в том, что век электромобилей начнется с дорогих моделей. Через два года на рынке еще не появится бюджетных моделей из-за отсутствия недорогих аккумуляторов.

Развитие батарейных блоков и снижение цен на них до $150 за штуку ожидается в период 2020–2025 годов. Тогда появятся электромобили в среднеценовом сегменте, что позволит увеличить их продажи в России до 4–5% от общего объема.

Газ вместо бензина

В России есть локальный тренд — автомобили на газомоторном топливе.

Сейчас во многих странах возросли требования к качеству топлива с точки зрения его экологической безопасности. Искать альтернативу подталкивает в том числе истощение запасов нефти. Природный газ — одна из альтернатив. Для России использование этого топлива перспективно благодаря наличию больших сырьевых запасов — 32% мировых.

Производство машин, работающих на газовом топливе, в мире постоянно растет. В России многие легковые и легкие коммерческие автомобили переходят с бензина на газ из-за возможности сэкономить при заправке.

Предполагается, что в 2020 году в стране будут выпускать 10 тыс. машин, использующих газ в качестве топлива, а в 2025 году — 12–14 тыс. машин. Из них около 65% придется на автобусы, а 35% — на коммерческий транспорт.

"Уберизация" и каршеринг

"Уберизация" будет развиваться. Насколько вырастет доля сервисов, работающих по этой модели, в стратегии не прогнозируется, но по данным Аналитического центра при правительстве РФ, общая доля на российском рынке «Яндекс. Такси» и Uber в 2017 году составила 10,4%.

Через семь лет 10% автомобилей — это примерно 200 тыс. штук — будет покупаться на российском рынке для использования в каршеринге. А прогноз по мировому рынку следующий: в 2030 году будет продано 126 млн автомобилей, и только 3 млн из них купят для совместного использования.

Потребители, выбирающие каршеринг и Uber, спровоцировали развитие технологии Mobility as a service. Это приложения для планирования и построения маршрута по множеству критериев, включая предпочтения пользователя и финансовые возможности. Сейчас люди все чаще используют мобильные приложения при планировании поездок. Прогнозируется, что к 2025 году российский рынок MaaS составит $58 млрд (5,8% от общего рынка перевозок). Сервисами будут пользоваться 50 млн человек.

Автомобили-беспилотники

Сейчас в правовом поле России, как и в большинстве стран, нет термина «автомобиль с интеллектуальной системой», что тормозит развитие рынка.

В течение 2018 года термин появится в Венской конвенции о дорожном движении. В ближайшие два года в России будут принимать законы о беспилотниках и закладывать инфраструктуру для такого транспорта. Предполагается, что через семь лет Россия будет отставать от глобального рынка беспилотников примерно на четыре-пять лет.

К 2025 году доля продаж таких автомобилей в стране может достигнуть 1–2% (20–40 тыс. автомобилей в год), по оптимистичному сценарию. По пессимистичному — таких продаж получится добиться только в 2035 году. Помешать оптимистичной модели развития могут несовершенство законов в области дорожного движения или требования технического регламента для импорта.