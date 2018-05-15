Названы самые угоняемые автомобили в России

Toyota и МОСКВА, 15 мая — РИА Новости . Чаще всего в первом квартале 2018 года угоняли автомобили марок Hyundai Kia , свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди ведущих российских страховщиков.

Mitsubishi, Mercedes-Benz, Peugeot и Renault. В список также попали машины марок Ford Lexus , кроме того, угонщики интересовались Nissan

Почему угоняют

Как пояснили в "Росгосстрахе" , такие модели, как KIA Rio, KIA Sportage, Hyundai Solaris, Toyota Camry, пользуются популярностью у автоугонщиков из-за высокого спроса на эти машины, преступники сбывают угнанные машины по поддельным документам, перебивая идентификационные номера.

Премиальные же марки машин, по словам Демидова, угоняют для перепродажи в другие регионы. Глава управления противодействия мошенничеству в автостраховании ВСК Андрей Мозеров уточнил, что похищенные люксовые внедорожники все чаще перегоняют через Казахстан в Среднюю Азию. Конечными пункты — Киргизия, ОАЭ, Иран, Сирия. Также угнанные машины перегоняют через Белоруссию и Литву в Европу.

В списке самых угоняемых авто в первом квартале оказались редкие модели, в частности, KIA Quoris, Mitsubishi ASX и Peugeot 408. Как пояснил руководитель отдела маркетинговых исследований СК «МАКС» Евгений Попков , это связано с тем, что одного квартала слишком мало для анализа статистики угонов.

Случаи мошенничества

По оценкам ВСК, около 20% случаев хищений связаны с обманом: либо заявитель существенно искажает обстоятельства происшествия, чтобы получить страховку, либо сам факт угона оказывается инсценировкой.

По словам главы департамента анализа и защиты информации «Ингосстраха» Александр Гуляева, выявить и доказать необоснованность заявлений по угонам трудно и требует много времени.

Как рассказал Гуляев, за первый квартал 2018 года "Ингосстрах" выявил, что в 7 из 165 случаев угона транспортных средств были предоставлены недостоверные сведения, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы

Мозеров добавил, что в последнее время стало популярным страхование машин премиального класса через лизинговые компании «под угон». По его словам, мошенники приобретают в лизинг автомобили стоимостью 5-7 миллионов рублей и страхуют их от угона, после чего продают при помощи «перегонщиков» машины за границу. Через некоторое время они заявляют о хищении машины при вымышленных обстоятельствах, чтобы страховщик покрыл их долг перед лизинговой компанией.

В январе-марте 2018 года ВСК предотвратила пять крупных выплат по подобным убыткам с признаками мошенничества. Факты обмана выявили в Самарской и Московской областях, по всем фактам возбуждены уголовные дела, некоторых подозреваемых взяли под стражу.

Основные способы угона

Ранее в МВД назвали основные способы краж автомобилей: угонщики используют дубликаты ключей, разбивают боковые стекла, чтобы проникнуть в салон, а также применяют специальные устройства для взлома противоугонной системы автомобиля.

Всего, по данным правоохранительных органов, в прошлом году в России зарегистрировано 21,8 тысячи краж автомобилей. Это примерно на четыре тысячи меньше, чем в 2016-м.