Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!

ЗАЗ 968 — это классика советского автопрома. Недорогой, компактный автомобиль с невысоким техническим потенциалом, что открывает широкие возможности для тюнинга. А некоторые умельцы решаются на самые эксклюзивные варианты модернизации, после которых автомобиль буквально не узнать.

1 Особенности модернизации модели ЗАЗ 968М

Производство этого малолитражного советского автомобиля началось в 1972 году и продолжалось вплоть до 1994 года. С тех пор автомобиль выходил в нескольких модификациях, изменения касались как внешнего вида, так и двигателя и других частей машины. На сегодняшний день, самой популярной моделью «запорожца» является модификация ЗАЗ 968 М с круглыми фарами в передней части и прямоугольными задними фонарями. Автомобиль оснащается двигателем МеМЗ 968, который развивает мощность от 30 до 50 лошадиных сил в зависимости от года выпуска и модификации.

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В первую очередь, тюнинг ЗАЗ 968 начинается с улучшения внешнего вида. Тут все зависит от фантазии и финансовых возможностей владельца. Учитывая тот факт, что стоимость «Заза» на рынке в хорошем состоянии не превышает 50-60 тысяч рублей, то при определенных вложениях можно создать из «запорожца» мощный и красивый ретро-кар. Тюнинг салона начинается с качественной шумоизоляции, которую легко сделать своими руками. Для шумоизоляции подойдут специальные материалы вроде моделина, вибропласта и т.д. Далее салон оснащают улучшенной подсветкой, новыми сидениями (можно взять вариант от «Таврии» или ВАЗ-а), различными аксессуарами, такими как коврики, подлокотник, накладки на педали и рулевое колесо и т.д.

2 Тюнинг внешнего вида и салона авто

Что касается кузова и внешнего вида, то самый оптимальный вариант внешнего тюнинга — это тонировка стекол, установка дефлектора на капот, частичная аэрография и установка более массивных колес с дисками большой размерности.

Тонировка стекол и аэрография авто

Для этого можно установить некоторые детали от ВАЗ . Вообще, стоит сказать, что практически все варианты модернизации ЗАЗ 968 заимствованы у различных моделей ВАЗ-а. Ниже приведем список взаимозаменяемых деталей, которые с легкостью можно установить на штатные крепления и места «запорожца» от других автомобилей отечественного производства:

От ВАЗ 2101-06:

передние и задние сидения;

внутренние уплотнители дверей и ручки;

уплотнитель багажника и внешние зеркала заднего вида;

пепельница в торпеду и механизм стеклоподъемника;

подрулевой переключатель и моторчик стеклоочистителя;

крепления тормозных шлангов и др.

Пепельница в торпеду от ВАЗЧто касается технических деталей, то некоторые из них также можно позаимствовать у различных моделей ГАЗ, ВАЗ и УАЗ. Например:

накладки тормозных колодок ВАЗ 2108;

рулевые наконечники ГАЗ 3202;

втулки передних амортизаторов ГАЗ 3202;

стекло задних фонарей Таврия 1202;

включатели стоп сигнала от ГАЗ 53 и т.д.

Как видно, многие детали можно найти на различных разборках и усовершенствовать с помощью них различные механизмы и узлы, а также улучшить внешний вид кузова и салон автомобиля не прибегая к запчастям иностранного производства.

3 Тюнинг двигателя ЗАЗ 968 Модернизировать двигатель «Запорожца» можно разными способами. Конечно, проще всего заменить двигатель полностью, например, на агрегат от ВАЗ 2101 , однако по затратам и времени это дорого и долго, при этом придется менять привод автомобиля и существенно модернизировать трансмиссию и элементы подвески.

Эффективно провести тюнинг мотора своими руками можно в три этапа:

Установить карбюратор от модели ВАЗ 2101 и провести капитальный ремонт двигателя. Карбюратор рассчитан на объем до 1100 куб. см и подключается через специальный переходник. Данная процедура позволит поднять номинальную мощность до 47 лошадиных сил (речь идет о моторе МеМЗ 968Г).

Установка карбюратора от ВАЗУвеличить объем двигателя до 1300 куб. см путем расточки цилиндров. Для некоторых модификаций мотора с чугунными стенками системы охлаждения блока цилиндров также подойдет установка карбюратора от ВАЗ 2108.

Таким образом, чтобы качественно сделать тюнинг двигателя, необходимо приобрести следующие детали:

поршни диаметром не менее 78 миллиметров (подойдут от ВАЗ 2101);

поршневые кольца и пальцы (лучше иностранного производства);

комплект новых прокладок и сальников;

карбюратор от какой-либо модели ВАЗ-а и переходник для него;

новые свечи и новый глушитель (рекомендуется).

Тюнинг двигателя ЗАЗ 968 МКроме представленных деталей, необходимо заменить зажигание на электронное. Его можно изготовить самостоятельно либо приобрести в сборе на авторынке. После установки всех деталей и расточки цилиндров с 76 до 79 миллиметров под новые поршни, нужно в обязательном порядке сделать хонингование (сетка на стенках цилиндров для удержания масла) и отфрезеровать коллектор, примерно на 2 миллиметра с каждой стороны, в зависимости от толщины новых прокладок. Если все сделано правильно, то двигатель «запорожца» прибавит до 15 лошадиных сил мощности, и вы сразу почувствуете разницу в динамике.