FAZ: Volkswagen может взыскать с экс-главы €100 млн за «дизельный скандал»

БЕРЛИН, 5 мая. / ТАСС /. Германский автомобильный концерн Volkswagen может выдвинуть требования о возмещении убытков к экс-главе Мартину Винтеркорну , при котором разгорелся скандал вокруг дизельных двигателей. Об этом сообщила в субботу на своем сайте немецкая газета Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

По версии газеты, в наблюдательном совете концерна рассматривают такое развитие событий в качестве одного из возможных. Как сказал представитель руководства Volkswagen Михаэль Брендель агентству DPA , в компании «уже на протяжении долгого времени» проверяют правомочность данного юридического шага, но окончательного решения не принято. «Наблюдательный совет ориентируется в этом вопросе исключительно на благо предприятия», — цитирует агентство Бренделя.

Сколько может потерять Винтеркорн, если события будут развиваться именно по такому сценарию, не уточняется. Газета указывает, что речь может идти как минимум о €100 млн Минувшие годы ознаменовались несколькими громкими разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

В четверг стало известно, что Винтеркорну в федеральном окружном суде американского штата Мичиган были предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве в рамках расследования «дизельного скандала».