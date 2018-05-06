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FAZ: Volkswagen может взыскать с экс-главы €100 млн за «дизельный скандал»
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FAZ: Volkswagen может взыскать с экс-главы €100 млн за «дизельный скандал» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Авторамблер
БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Германский автомобильный концерн Volkswagen может выдвинуть требования о возмещении убытков к экс-главе Мартину Винтеркорну, при котором разгорелся скандал вокруг дизельных двигателей. Об этом сообщила в субботу на своем сайте немецкая газета Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
По версии газеты, в наблюдательном совете концерна рассматривают такое развитие событий в качестве одного из возможных. Как сказал представитель руководства Volkswagen Михаэль Брендель агентству DPA, в компании «уже на протяжении долгого времени» проверяют правомочность данного юридического шага, но окончательного решения не принято. «Наблюдательный совет ориентируется в этом вопросе исключительно на благо предприятия», — цитирует агентство Бренделя.
Сколько может потерять Винтеркорн, если события будут развиваться именно по такому сценарию, не уточняется. Газета указывает, что речь может идти как минимум о €100 млн  Минувшие годы ознаменовались несколькими громкими разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.
В четверг стало известно, что Винтеркорну в федеральном окружном суде американского штата Мичиган были предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве в рамках расследования «дизельного скандала».
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