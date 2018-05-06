Убытки за дизельный скандал предложат оплатить экс-главе Volkswagen

Volkswagen хочет взыскать лично с экс-главы концерна Мартина Винтеркорна возмещения убытков за дизельный скандал. Речь может идти минимум о 100 млн евро. По данным немецких СМИ, в наблюдательном совете концерна рассматривают такое развитие событий в качестве одного из возможных, но окончательного решения не принято.

При Винтеркорне разгорелся скандал вокруг дизельных двигателей. В 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen оснащены программами, позволяющими занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Это не значит, что один Винтеркорн должен нести ответственность за компанию и всю автоотрасль, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто

Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат» «В принципе, это проблема не Volkswagen, а мировая проблема, потому что на тот момент абсолютно все компании действовали по существовавшим тогда правилам, по которым именно параметры снимались только при тестовых испытаниях в неких идеальных условиях. Мартин Винтеркорн не злодей. Он действовал в рамках тех правил, существовавших на тот момент. Просто он оказался крайним в этой ситуации. При том, что сам доктор Винтеркорн прекрасный организатор производства, был один из лучших руководителей автомобильных компаний в мире на тот момент. Вот так случилось, что именно Volkswagen оказался крайним. В этом, конечно, присутствует и политика. Если честно, то американское правительство периодически бьет иностранные фирмы, если они очень хорошо начинают работать в Америке, как кажется американскому правительству в ущерб американским, потому что до этого били Toyota , а потом вот Volkswagen досталось. Требовать с Винтеркорна, который не миллиардер, по моим сведениям, 100 млн, по меньшей мере, нечестно».

Максим Кадаков: Интересно, что дизельный скандал никак не повлиял на продажи автомобилей Volkswagen, концерн чувствует себя отлично в финансовом отношении, считает главный редактор журнала «За рулем»

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем» «Это очень тонкий юридический вопрос. С одной стороны, глава компании, естественно, отвечает за все, что происходит в компании. С другой стороны, такая крупная фигура в таком крупном концерне, не может делать подобные вещи без официальных или неофициальных консультаций с владельцами компании. Вся эта шумиха, которая поднята европейским экологическим лобби, людьми, которые на этом сделали большое себе паблисити — это во многом не более, чем шумиха. Заставлять автопроизводителей и дальше соответствовать новым ЕВРО-5, 6, 7, не знаю, там 10, 12 и так далее — это повышение себестоимости производства, повышение стоимости автомобилей. Автопроизводители оказываются в клещах: либо им выпускать соответствующие требованиям автомобили, но сделать их дороже, либо все-таки попытаться сделать более или менее дешевле, приемлемым для покупателей. Кстати говоря, даже несмотря на этот скандал, даже несмотря на те потери, которые уже понес концерн, Volkswagen чувствует себя, на самом деле, сейчас прекрасно и продажи растут по всему миру. Автомобили хорошие, а дизельный скандал вполне возможно, даже в каком-то смысле повлиял положительно на имидж бренда».

Ранее стало известно, что Винтеркорну в федеральном окружном суде американского штата Мичиган предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве в рамках расследования дизельного скандала. Вместе с ним обвиняются еще пять экс-сотрудников Volkswagen. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин, проданных в 2009–2015 годах. Концерн договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций. В январе прошлого года года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 млрд долларов в рамках дизельного скандала.