Папа римский продает свой Lamborghini

По словам понтифика, машина продается в отличном состоянии и практически без пробега.

Суперкар для папы римского собрала автомобильная компания из Италии. Эта кастомизированная Lamborghini существует в мире в одном экземпляре, ее подарили главе католической церкви в ноябре прошлого года.

Как заявил сам понтифик, машина продается в отличном состоянии, поскольку он практически на ней ездил в связи с маленькой площадью Ватикана. На капоте суперкара Франциск оставил собственный автограф.

Lamborghini будет выставлена на аукцион 12 мая, вырученные деньги пойдут на реализацию церковных проектов. Настоящий папский суперкар можно будет приобрести по цене от 300 до 425 тысяч долларов, примерно за эту сумму организаторы аукциона надеются продать автомобиль.