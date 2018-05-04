«Лада» начала делать внедорожник «Веста»: в Финляндии эти автомобили не увидят еще долго

Полное название новинки — «Лада Веста СВ Кросс». Сообщается, что у модели тот же двигатель, что и у основной модели «Веста СВ» — четырехцилиндровый, мощностью 106 лошадиных сил и объемом 1,6 литров.

Николай Осипов , генеральный директор корпорации «Супер-Мотор» (Super-Motor), импортирующей автомобили «Лада» в Финляндию, считает, что эта модель вряд ли появится в Финляндии в ближайшее время.

«Массовое производство модели началось в России всего пару недель назад. Я не рискну предположить, когда будут заключены все необходимые договоренности в Европе», — говорит Осипов.

По своим характеристикам модель «Кросс» немного уступает базовой модели «Веста СВ». Она развивает скорость от 0 до 100 километров в час за 12,6 секунды, в то время как базовая модель развивает эту скорость за 12,4 секунды. Расход бензина, в свою очередь, больше: 7,5 литра на 100 километров.

«Веста» — крупнейшая модель «Лады». Пока Super-Motor закупил только седан этой серии, и первые такие машины появились в стране в феврале.

«При необходимости завод мог бы поставлять седаны серии «Веста» в довольно быстром темпе. А вот сроки поставки внедорожников могут затянуться на три или четыре месяца», — говорит Осипов.

Другие модели «Лады» — « Ладу Гранта » и « Ладу Калина » — Super-Motor поставляет с апреля 2016 года. Осипов говорит, что изначально преследовалась цель закупать один автомобиль в месяц, сейчас эти показатели уже превышены.

Super-Motor отвечает не только за поставку, но и за продажу автомобилей в Финляндии. Запчасти можно приобрести в компании «МансеМоторс» (ManseMotors).