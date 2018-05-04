Первые тесты Rolls-Royce Phantom нового поколения: тихий, но не бесшумный

Знойным летом прошлого года, люксовая марка Rolls-Royce представила новую генерацию лимузина Phantom. Достать на тест-драйв автомобиль такого класса не так-то и просто, однако зарубежным автомобильным изданиям это наконец-то удалось. Мы внимательно ознакомились с мнениями наших зарубежных коллег о нём, и представляем нашим читателям краткий дайджест, составленный на основе этих впечатлений.

Обозреватели британского издания Autocar отметили, что новый битурбированный V12 под капотом Rolls-Royce Phantom обладает лучшей тягой, чем атмосферный мотор, находившийся под капотом автомобиля прошлого поколения, и благодаря турбинам его тяга доступна с низких оборотах. Что касается шума и вибраций, то на холостых оборотах совершенно непонятно, работает ли он вообще. К слову, перед тем как сесть в салон, автомобиль порадует дверями, которые будут открываться с выверенной плавностью. В отличие от Фантома прошлого поколения, теперь и на передних дверях есть кнопка для автоматического закрытия дверей.

Что касается свободного пространства в салоне, то, по мнению наших коллег, его в избытке. Места больше, чем в Mercedes-Benz S-Class Long и Bentley Mulsanne

Руль у нового Фантома на несколько дюймов больше, чем у конкурентов, водительское сидение установлено достаточно высоко.

Автомобили Rolls-Royce, как правило, консервативны, тем не менее, в салоне установлена новейшая мультимедийная система наподобие той, которую можно найти на «свежих» автомобилях BMW , а также ТВ-тюнер. Конечно же, есть и 4G с Wi-Fi.

На скорости в 110 километров в час автомобиль генерирует 60 дБ шума, большая часть которого исходит от дороги, хотя есть и небольшой свист ветра. Это на 3 дБ меньше, чем фиксировали коллеги в 2013 году, тестируя Bentley Mulsanne. Если опустить на этой скорости стекло, то возникает ощущение, что летишь в приватном самолёте, у которого случилась разгерметизация салона, — пишут коллеги.

Водить этот автомобиль очень приятно: габариты легко читаемы, а педали порадуют великолепными тактильными ощущениями.

Приблизительно то же самое можно сказать и о моторе: под средней нагрузкой его тяга линейна, однако если дать полный газ, то он зазвучит всеми 12 цилиндрами, заставляя кузов лимузина слегка приседать сзади. Разгон до 100 километров в час занимает 4,4 секунды, до 160 — 12 секунд. Это быстрее, чем делает Ford Focus RS, несмотря на 2,8 тонны веса.

На дороге Фантом ведёт себя настолько мягко и аккуратно, насколько это только возможно, и ни один автомобиль в мире не может это делать с таким же успехом, — уверены коллеги. 90% дефектов дорожного полотна автомобиль попросту съедает, при этом кренов или раскачки не наблюдается.

Обозреватели канадского издания Driving отметили, что Phantom прекрасно чувствует себя в поворотах, проходя их с завидной элегантностью, уверенностью и плавностью. Битурбированный V12 не превращает эту машину в самолёт, однако, его тяги вполне хватает для того, чтобы сидящая на заднем сидении мадам подумала плохо об умственных способностях водителя. Шасси нового Фантома при такой езде оставляет водителю больше времени на то, чтобы предотвратить съезд в канаву.

Каждая деталь салона изготовлена из высококачественных материалов, а вращающиеся или переключающиеся органы управления бортовой электроники и системы кондиционирования имеют приличный вес.

В целом же обозреватели сошлись во мнении, что у Rolls-Royce получился действительно впечатляющий автомобиль, ценник на который, конечно, традиционно тоже впечатляет.

По материалам: www.kolesa.ru