Kia показала электрический кроссовер Niro EV

Дебют Niro EV от Kia состоялся на шоу электромобилей в Южной Корее.

Этот внедорожник способен преодолеть на одной зарядке аккумулятора вполне приличное расстояние — 236 миль. Впрочем, есть два варианта комплектации, один из которых включает в себя менее емкое зарядное устройство.

Электромобиль будет доступен для покупателей как в США, так и в других уголках планеты. Машину снабдят современным круиз-контролем, а также элементами безопасности, такими, как передними и задними датчиками угрозы столкновения.

Соответствуя современным тенденциям, Kia Niro EV будет иметь внешний вид с элементами футуризма. Решетка радиатора, дизайн фар, элементы крыши, оптимальные габариты. Все это включено в данный перечень.

В руководстве Kia отмечают, что автомобиль может стать лидером в своем классе. Этому способствует и прогнозируемый уровень продаж.

Ожидается, что в США новинка от Kia приедет в конце 2018 года. Другим покупателям придется подождать до начала 2019.