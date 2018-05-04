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Kia показала электрический кроссовер Niro EV
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Kia показала электрический кроссовер Niro EV 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Дебют Niro EV от Kia состоялся на шоу электромобилей в Южной Корее.
Этот внедорожник способен преодолеть на одной зарядке аккумулятора вполне приличное расстояние — 236 миль. Впрочем, есть два варианта комплектации, один из которых включает в себя менее емкое зарядное устройство.
Электромобиль будет доступен для покупателей как в США, так и в других уголках планеты. Машину снабдят современным круиз-контролем, а также элементами безопасности, такими, как передними и задними датчиками угрозы столкновения.
Соответствуя современным тенденциям, Kia Niro EV будет иметь внешний вид с элементами футуризма. Решетка радиатора, дизайн фар, элементы крыши, оптимальные габариты. Все это включено в данный перечень.
В руководстве Kia отмечают, что автомобиль может стать лидером в своем классе. Этому способствует и прогнозируемый уровень продаж.
Ожидается, что в США новинка от Kia приедет в конце 2018 года. Другим покупателям придется подождать до начала 2019.
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