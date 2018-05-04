Ещё
Kia представила полностью электрический кроссовер Niro EV
Далее:
Читайте также:
Ещё

Kia представила полностью электрический кроссовер Niro EV 

Карельские вести 17 минут назад
Фото: Карельские вести
Kia продолжает усиливать свои позиции в сегменте электрокаров. На выставке в Южной Корее марка представила второй кроссовер с полностью электрической силовой установкой — Niro EV.
Презентация состоялась спустя менее чем пять месяцев после того, как Kia показала концептуальную версию Niro EV Concept. От концепта серийный Niro EV отличается несущественно, хоть и выглядит он менее агрессивно. Серийный кросс получил фары в фирменном стиле марки, иной бампер с плавными формами, другую оптику и зеркала, а двери и дверные ручки получили хромовые накладки. Обут кроссовер в диски R17.
Новинка строится на базе модели Hyundai Ionic EV, а это значит, что обе модели получили практически одинаковую техническую начинку. Габариты Niro EV составляют 4375x1805x1560 мм, колесная база — 2700 мм. Под капотом на выбор могут располагаться два электромотора: первый мотор обладает мощностью в 135 лошадиных сил и работает с батареей на 39,2 киловатт-часа, второй мотор обладает мощностью в 204 лошадиные силы, и питается он энергией от батареи ёмкостью в 64 киловатта. Запас хода кроссовера по методике WLTP в первой версии составляет 240 километров, во второй — 380 километров.
Динамические характеристики кроссовера не опубликованы, но чуть более компактный кроссовер Kona Electric, у которого под капотом располагаются точно такие же электрические двигатели, разгоняется до 100 километров в час за 9,3 и 7,6 секунды. Более крупный и следовательно тяжёлый Niro EV будет обладать чуть более скромной динамикой.
Niro EV получил и современные системы предотвращения столкновений, контроля полосы, датчики слежения за усталостью водителя, а также умный круиз-контроль и ассистент движения по шоссе.
Стоимость кроссовера не объявлена, но соплатформенный Hyundai Ionic продаётся в США по цене в 29 500 долларов (порядка 1 872 000 рублей в эквиваленте).
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что компания Hyundai представила новый «паркетник».
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Первые тесты Rolls-Royce Phantom нового поколения: тихий, но не бесшумный У совместной марки GM и SAIC появился компактвэн за 580 000 рублей Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские дети отправились в Берлин на «металлоломе»108
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Дорога на море: в мае стоим, в июне едем1
Обидчики Найема остались на свободе27
Новый Peugeot 508 готов к демонстрации
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение