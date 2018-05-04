Ещё
Обманутый бизнесмен протаранил салон Porsche на своем Cayenne: видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обманутый бизнесмен протаранил салон Porsche на своем Cayenne: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дилерский центр поставил мужчине машину без заказанных допопций и отказался возвращать деньги.
На Тайване разгневанный бизнесмен разнес дилерский центр Porsche, въехав в него на своем Porsche Cayenne. Как сообщает Daily Mail, история берет свое начало в январе 2017 года, когда 42-летний Чу заказал себе новый Panamera Sport Turismo с дорогостоящими дополнительными опциями.
Сделка, которая была организована помощником бизнесмена, вылилась в $250 тыс. за машину, тогда как обычно она стоит около $200 тыс., из которых $67 тыс. Чу внес как депозит за свой новый Porsche.
Когда автомобиль приехал в Тайвань, оказалось, что никаких допопций в нем нет. Представители дилерского центра утверждали, что контракт на продажу не включал дополнительные услуги, которые, вероятно, забыл добавить помощник бизнесмена.
Чу отказался платить остаток за свою новую Panamera и потребовал вернуть его деньги, на что дилерский центр начал угрожать забрать депозит, если бизнесмен нарушит договор купли-продажи.
В итоге Чу сел на свой Cayenne, протаранил салон, разбив в нем витрину, а после чего стал угрожать менеджерам. Правда потом мужчина стал рассказывать историю, что это произошло случайно, и он потерял управление, когда пытался избежать столкновения с проехавшим на красный свет автомобилем.
Однако против его версии говорит тот факт, что в дилерский центр он приехал с бензином и арматурой в салоне машины. Инцидент еще расследуется полицией.
ТК «Звезда»: последние новости
Папа римский продает свой Lamborghini Эксперты составили рейтинг самых интересных седанов 2018 года Автомобили Lada подорожали в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские дети отправились в Берлин на «металлоломе»109
Дорога на море: в мае стоим, в июне едем1
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Обидчики Найема остались на свободе27
Новый Peugeot 508 готов к демонстрации
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение