Обманутый бизнесмен протаранил салон Porsche на своем Cayenne: видео

Дилерский центр поставил мужчине машину без заказанных допопций и отказался возвращать деньги.

На Тайване разгневанный бизнесмен разнес дилерский центр Porsche , въехав в него на своем Porsche Cayenne . Как сообщает Daily Mail, история берет свое начало в январе 2017 года, когда 42-летний Чу заказал себе новый Panamera Sport Turismo с дорогостоящими дополнительными опциями.

Сделка, которая была организована помощником бизнесмена, вылилась в $250 тыс. за машину, тогда как обычно она стоит около $200 тыс., из которых $67 тыс. Чу внес как депозит за свой новый Porsche.

Когда автомобиль приехал в Тайвань, оказалось, что никаких допопций в нем нет. Представители дилерского центра утверждали, что контракт на продажу не включал дополнительные услуги, которые, вероятно, забыл добавить помощник бизнесмена.

Чу отказался платить остаток за свою новую Panamera и потребовал вернуть его деньги, на что дилерский центр начал угрожать забрать депозит, если бизнесмен нарушит договор купли-продажи.

В итоге Чу сел на свой Cayenne, протаранил салон, разбив в нем витрину, а после чего стал угрожать менеджерам. Правда потом мужчина стал рассказывать историю, что это произошло случайно, и он потерял управление, когда пытался избежать столкновения с проехавшим на красный свет автомобилем.

Однако против его версии говорит тот факт, что в дилерский центр он приехал с бензином и арматурой в салоне машины. Инцидент еще расследуется полицией.