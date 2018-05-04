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Увидит ли свет BMW M7?
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Увидит ли свет BMW M7? 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Сейчас только известно, что индекс М7 BMW хочет позиционировать на рынке США. Заявка уже подана в американское патентное ведомство.
Правда, неизвестно, сколько времени займет рассмотрение всех представленных документов на объект интеллектуальной собственности. Для сравнения, Ford потратил полтора года на то, чтобы оформить права на марку Maverick.
Однако сам факт подачи заявки говорит о том, что BMW все же рассматривает в перспективе возможность выпуска 7 поколения. В то же время о характеристиках автомобиля нет достоверных сведений.
Известно, что ранее немецкий автопроизводитель уже пробовал подавать заявку на свое седьмое поколение. Более того, на протяжении пяти лет компания обладала правами на значок М7, однако потом срок рассмотрения заявки был утрачен.
Остается добавить, что другой представитель BMW — M2 был недавно показан в Китае. Поэтому в скором времени ожидается его появление на дорогах.
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