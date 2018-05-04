Тюнинговый Roush JackHammer Mustang готов к продаже

Автомобиль Roush JackHammer Mustang открыл предложения всего для 200 покупателей.

Это не традиционный Ford , как многие полагают. За доработку Mustang в очередной раз взялось автомобильное ателье Roush.

Компания уже 20 лет специализируется на том, что модифицирует купе и кабриолеты под значком Ford Mustang . В этот раз эксклюзивный автомобиль назвали в честь владельца тюнинговой мастерской Джека Роуша.

Среди предложений можно выделить модифицированный двигатель с объемом в 5 литров, снабженный дополнительным нагнетателем Roush R2650. Этот механизм способен в зависимости от наполнения выдавать мощность от 460 до 710 лошадиных сил.

Дальше покупатели могут выбрать трансмиссию в форме «механики» в шесть ступеней либо коробку-автомат на десять режимов. Добавляются также уникальные колеса с покрышками от Continental.

Заказ на автомобиль можно сделать на сайте Roush. При этом следует рассчитывать на бюджет почти в 15 тысяч долларов США.