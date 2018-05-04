Как наши «Жигули» европейского «Оскара» получили

На XXIII съезде КПСС в апреле 1966 года председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин заявил о необходимости постройки в стране нового автомобильного завода.

Ford, Volkswagen, Fiat и Renault. Было решено организовать массовое производство современных, доступных, а главное, надежных легковых машин, чтобы насытить отечественный авторынок. Свои услуги по строительству автосборочного завода в СССР предлагали General Motors

4 мая 1966 года министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и президент итальянского концерна Fiat Витторио Валлетта подписали протокол «О сотрудничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительства в СССР». Также было заключено генеральное соглашение о советско-итальянском сотрудничестве в области разработки базовой модели.

Через четыре года с главного конвейера автомобильного завода в Тольятти сошли первые легковые машины ВАЗ-2101 «Жигули». Прототипом этого автомобиля, прозванного в народе «копейкой», был «Fiat-124». В конструкцию итальянской легковушки было внесено более 800 изменений. Он был доработан с учётом советских условий. В частности, был увеличен дорожный просвет, усилена подвеска, а задние дисковые тормоза заменены на барабанные как более стойкие к загрязнению.

Согласно испытаниям, «ВАЗ-2101» нуждался в капитальном ремонте лишь после того, как автомобиль проходил расстояние, равное десяти путешествиям из Москвы до Владивостока, что составляет примерно 100 тысяч километров. Хотя некоторые «копейки» обходились без капитального ремонта и 20, и 25, и даже 30 лет!

Для того времени «ВАЗ-2101» был подлинным шедевром: ни до, ни после него сборщики так и не смогли создать таких автомашин. На момент начала производства он являлся самым комфортабельным в своём классе, одним из наиболее современных и надёжных отечественных автомобилей, что сделало обладание им признаком достатка и благополучия.

За выпуск данной модели в мае 1972 года ВАЗу был вручен своеобразный «Оскар» европейской торговли — Международная премия «Золотой Меркурий».

С 1970 по 1988 годы (за все время производства) было выпущено 4,85 миллионов автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций.