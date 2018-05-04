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Кроссовер Zotye с дизайном «под Range Rover» показался на новых фото
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Кроссовер Zotye с дизайном «под Range Rover» показался на новых фото 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
На домашний рынок новый вседорожник китайской марки может выйти уже в этом году.
Большой кроссовер Zotye уже попадался на глаза фотошпионам — первые снимки модели выложили в Сеть в конце прошлого года. Теперь же появились свежие кадры, их опубликовало «поднебесное» издание BitAuto. Внешне новинка Zotye напоминает Range Rover Sport.
Предполагалось, что «паркетник» назовут T800, однако этот индекс достался другому SUV Zotye — семиместной версии кроссовера T700. Кстати, в дизайне «семисотого» также прослеживаются черты моделей британской марки. Китайские СМИ считают, что новый вседорожник поступит в продажу под обозначением T900. На домашний рынок новинка может выйти до конца текущего года.
Информации о габаритах и моторах T900 пока нет. Длина Zotye T700 равна 4 748 мм, ширина — 1 933 мм, высота — 1 697 мм, колесная база — 2 850 мм. Трехрядный T800 на 162 мм длиннее и 8 мм шире пятиместного SUV. Кроссовер Zotye T700 доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.8 и 2.0 мощностью 177 и 190 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с «механикой» или «роботом», второй комплектуется 8АКП. «Восьмисотый» оснащается двухлитровым турбомотором с отдачей в 231 л.с. и «роботом».
Привод у всех моделей Zotye — только передний. Скорее всего, T900 также предложат лишь в версии 4х2 — полноприводные машины в Китае спросом не пользуются.
Напомним, в линейке китайской компании есть и другие кроссоверы с дизайном «по мотивам» моделей более именитых брендов. Так, нынешний «паркетник» T600 (представлен и в России) внешне похож на старый Volkswagen Touareg, Zotye SR9 — это клон Porsche Macan, а кросс Meet 3 (эту модель выпускают под суббрендом Зоти — Traum) напоминает Mercedes-Benz GLA. Впрочем, «шестисотый» скоро сменит поколение и перестанет быть копией Туарега.
По материалам: www.kolesa.ru
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