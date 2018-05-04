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Обновленный Jaguar F-Pace с современной начинкой и SVR-версией выходит в продажу
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Обновленный Jaguar F-Pace с современной начинкой и SVR-версией выходит в продажу 

Allroader.ru 17 минут назад
Фото: Allroader.ru
Сейчас большинство новостей об английской марке Jaguar, ранее выпускавшей исключительно спорткары и представительские седаны, так или иначе касается ее стремительного взлета в классе SUV. Вот уже третий кроссовер — электрический I-Pace — готовится к выходу на рынок, но производитель не забывает и о своем первенце.
Именно Jaguar F-Pace ворвался в дружные ряды конкурентов, перетянув на себя симпатии значительной части покупателей и очень быстро став безоговорочным бестселлером марки, и сегодня Jaguar обновляет модель, гаделив ее новыми системами безопасности, комплектациями и топовой «горячей» версией SVR от Special Vehicle Operations.
Изначально обновленный F-Pace 2019 порадует автомобилистов родной Англии, где уже стартовал прием заказов. Правда, за все придется заплатить и освеженный кроссовер стал дороже примерно на 1 800 фунтов в начальной комплектации — цена F-Pace 2019 стартует с отметки 36 520 фунтов стерлингов ($50 тысяч).
Из новых технологий, которые стали доступны F-Pace, стоит отметить адаптивный круиз-контроль с функцией подруливания, центрирования в полосе и системой старт-стоп, а также систему автоматического экстренного торможения, работающую на скоростях до 160 км/ч. Кроме того, все бензиновые версии получат новые фильтры, а некоторые — величенный до 82 литров бензобак (был 63 литра).
Во всех комплектациях F-Pace 2019 уже в базовый состав оборудования вошел 10-дюймовый дисплей мультимедиа-навигационной системы, опционально доступны новые спортивные сиденья, безрамное салонное зеркало заднего вида, подсветка порогов, литые педали, люксовые коврики, обивка крыши под замшу, хромированные джойстики регулировок сидений и отделка дверных карт карбоном.
Но главной новостью, естестественно, стало появление в линейке моделей супер-мощной эксклюзивной версии F-Pace SVR с ягуаровским 5.0-литровым V8 с компрессором под капотом, выдающим 542 л.с. и разгоняющим кроссовер до «сотни» чуть более, чем за 4.1 секунды. Максимальная скорость спортивного «Яги» составляет 283 км/ч.
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