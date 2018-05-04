Обновленный Jaguar F-Pace с современной начинкой и SVR-версией выходит в продажу

Сейчас большинство новостей об английской марке Jaguar , ранее выпускавшей исключительно спорткары и представительские седаны, так или иначе касается ее стремительного взлета в классе SUV. Вот уже третий кроссовер — электрический I-Pace — готовится к выходу на рынок, но производитель не забывает и о своем первенце.

Именно Jaguar F-Pace ворвался в дружные ряды конкурентов, перетянув на себя симпатии значительной части покупателей и очень быстро став безоговорочным бестселлером марки, и сегодня Jaguar обновляет модель, гаделив ее новыми системами безопасности, комплектациями и топовой «горячей» версией SVR от Special Vehicle Operations.

Изначально обновленный F-Pace 2019 порадует автомобилистов родной Англии, где уже стартовал прием заказов. Правда, за все придется заплатить и освеженный кроссовер стал дороже примерно на 1 800 фунтов в начальной комплектации — цена F-Pace 2019 стартует с отметки 36 520 фунтов стерлингов ($50 тысяч).

Из новых технологий, которые стали доступны F-Pace, стоит отметить адаптивный круиз-контроль с функцией подруливания, центрирования в полосе и системой старт-стоп, а также систему автоматического экстренного торможения, работающую на скоростях до 160 км/ч. Кроме того, все бензиновые версии получат новые фильтры, а некоторые — величенный до 82 литров бензобак (был 63 литра).

Во всех комплектациях F-Pace 2019 уже в базовый состав оборудования вошел 10-дюймовый дисплей мультимедиа-навигационной системы, опционально доступны новые спортивные сиденья, безрамное салонное зеркало заднего вида, подсветка порогов, литые педали, люксовые коврики, обивка крыши под замшу, хромированные джойстики регулировок сидений и отделка дверных карт карбоном.

Но главной новостью, естестественно, стало появление в линейке моделей супер-мощной эксклюзивной версии F-Pace SVR с ягуаровским 5.0-литровым V8 с компрессором под капотом, выдающим 542 л.с. и разгоняющим кроссовер до «сотни» чуть более, чем за 4.1 секунды. Максимальная скорость спортивного «Яги» составляет 283 км/ч.