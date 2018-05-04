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На ММАС-2018 покажут рестайлинговую «Ниву»
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На ММАС-2018 покажут рестайлинговую «Ниву» 

CarClub 58 минут назад
Фото: CarClub
Паблик RCI News (https://vk.com/rcinews) в соцсети Вконтакте опубликовал любопытный слайд из вазовской презентации. На нем расписаны все новинки автогиганта на этот год. Одна из них уже представлена. Это Lada Vesta Cross, производство которой уже запущено.
Остальные позиции куда интереснее. Из них мы узнаем, что на августовский Московский автосалон запланирована целая россыпь новинок. Lada XRAY Cross пойдет в серию уже осенью. Тогда же завод освоит рестайлинговое семейство Granta. Как и предполагалось, Kalina уходит, а хэтчбек, универсал и псевдокроссовер войдут в состав семьи «Гранты».
Но наиболее интересна обновленная Lada 4x4. О посвежевшей «Ниве» пока не известно ровным счетом ничего: АвтоВАЗ готовит поклонникам внедорожника сюрприз. В продаже новинка должна появиться в 2019 году.
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