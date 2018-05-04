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Видео: Как на самом деле компания Seat делает моторы
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Видео: Как на самом деле компания Seat делает моторы 

Quto.ru 56 минут назад
Фото: Quto.ru
Хотите немного настоящей уличной магии? Пользовательница сети выложила видео с тем, как она с помощью ножа и божьей помощи отклеивает шильдик с логотипом Seat с двигателя своего Seat Leon Cupra 300. И что же мы видим под ним? Па-пааам! Логотип Volkswagen.
На самом деле секрет прост: в настоящий момент это одна группа компаний, поэтому автомобили Seat оснащаются двигателями Volkswagen. Однако выглядит все равно круто. Можно называть свою машину Seat Golf R или VW Leon Cupra 300.
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