Видео: Как на самом деле компания Seat делает моторы

Хотите немного настоящей уличной магии? Пользовательница сети выложила видео с тем, как она с помощью ножа и божьей помощи отклеивает шильдик с логотипом Seat с двигателя своего Seat Leon Cupra 300. И что же мы видим под ним? Па-пааам! Логотип Volkswagen

На самом деле секрет прост: в настоящий момент это одна группа компаний, поэтому автомобили Seat оснащаются двигателями Volkswagen. Однако выглядит все равно круто. Можно называть свою машину Seat Golf R или VW Leon Cupra 300.