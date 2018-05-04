На каких автомобилях ездили советские вожди

«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения» — сказано в знаменитом советском романе «Золотой теленок». А для главы государства автомобиль — еще и показатель статуса. И не только его самого, но и всей страны. Поэтому на протяжении десятилетий для лидера выбирался лучший вариант из всех возможных.

Ленин и его тяга к роскоши

«Главный большевик» очень любил хорошие машины. Первым в его гараже был лимузин Turcat-Mery — на нем до Февральской революции ездила великая княжна Татьяна. Но в конце октября 1917 года автомобиль угнали прямо от Смольного и Ленину пришлось одолжить у военного комиссара ландо Delaunay-Belleville 45. Эту машину обстреляли во время одного из покушений на вождя так, что ее пришлось списать. Ленин начал ездить на Renault 40 CV. Но угнали и эту быстроходную модель со впервые использованными усилителями тормозов.

Особую любовь Ленин питал к Rolls-Royce Silver Ghost — у него было целых три автомобиля этой модели. Для того чтобы глава государства мог ездить по ухабистым и заснеженным дорогам, специалисты Путиловского завода построили для него автосани на базе Rolls-Royce, с заказанным в специальном ателье кузовом.

Сталин и его автопарк

Первым служебным автомобилем будущего лидера Советского Союза был, как и у Ленина, экземпляр из гаража царской семьи. Заказанный в Англии для Александры Федоровны, матери Николая II Vauxhall был очень красив, но, к сожалению, тихоходен — двигатель имел мощность в 30 л. с. Это Сталина не устраивало.

Во время командировки под Царицын (сейчас — Волгоград) во время Гражданской войны Сталину выделили мощнейший по тем временам Packard Twin Six. Эта модель разгонялась до 130 км/ч. Марка настолько понравилась Сталину, что по возвращении в Москву он попросил разыскать для него такой же автомобиль. На таких машинах любили ездить чекисты — из гаража ВЧК выделили транспортное средство и для Сталина.

Позже на некоторое время ему пришлось пересесть в любимый Лениным Rolls-Royce Silver Ghost. Согласно принятому тогда правительственному решению у всех высших чиновников автомобили должны были быть однотипными. Всего за три года (1922-1925 гг.) в страну завезли 73 таких машины.

Но любовь к американским автомобилям у Сталина не прошла — после того как он возглавил страну, он начал закупать машины из США. Особенно ему понравился лимузин Packard Twelve 14, подаренный Рузвельтом. На нем Сталин ездил до конца войны.

Несмотря на приверженность к изделиям зарубежного автопрома, Сталин не терял надежды пересадить всех чиновников на автомобили, сделанные в СССР. Сначала Завод имени Сталина выпустил модель 3ИС-101, на которой ездили представители партийной элиты, а потом — ЗИС-115 на базе Packard. В 1947 году все иномарки из правительственного гаража были в одну ночь заменены на ЗИС. На бронированной спецверсии этого автомобиля Сталин ездил до самой смерти.

Разработки советских автомобилестроителей были и в гараже Хрущева — на встречи и заседания он ездил на ЗИС-110 и ЗИС-115. Лидер не любил бронированные машины и предпочитал кабриолеты. Еще он любил Cadillac Fleetwood из ставки Гитлера — эта трофейная машина была его личной. Но положение обязывало. После переезда в Москву официальными автомобилями приходилось пользоваться все чаще, и Хрущев продал машину через обычный комиссионный магазин.

Во время борьбы с культом личности завод имени Сталина переименовали в завод имени Лихачева, но автомобили для высших чинов он выпускать не перестал, и был создан новый правительственный ЗИЛ-111 в нескольких разных модификациях.

Брежнев-автолюбитель

Nissan President, Хрущев очень любил иномарки и покупал их во время заграничных визитов, потом он часто дарил свои покупки. А вот Брежнев, бывший еще большим ценителем хороших машин, предпочитал собирать коллекцию. Главы других государств об этом знали и делали генсеку ценные подарки. За годы у власти он собрал гараж из 50 различных автомобилей, среди которых были: Rolls-Royce, Lincoln Continental Mercedes-Benz 600 Pullman. Были у него и машины для охоты и выездов в бездорожье. Официальным транспортным средством оставался ЗИЛ.

Последние советские генсеки и первый советский президент