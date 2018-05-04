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Mercedes-Benz начал делать кузовные панели для 61-летнего спорткара
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Mercedes-Benz начал делать кузовные панели для 61-летнего спорткара 

Motor.ru 53 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz возобновила производство кузовных панелей для одной из самых известных классической моделей марки — 300 SL Gullwing (W198). Всего в период с 1954 по 1957 год было выпущено 1400 подобных автомобилей. Сейчас цена купе может доходить до 1,9 миллиона евро (143,9 миллиона рублей).
При создании деталей используется процесс, совмещающий современное высокотехнологичное производство и ручной труд. Так, металлические панели создаются по шаблонам, полученным после 3D-сканирования оригинальных кузовов. Финальная доводка — придание нужной формы — производится вручную деревянными молотками.
В зависимости от размера и сложности цены на кузовные панели составляют от 2975 до 14 875 евро (от 225 тысяч до 1,12 миллиона рублей).
При этом владельцы Mercedes-Benz 300 SL Gullwing могут также приобрести оригинальную обивку сидений — компания начала ее производство в марте. Ткань из высококачественной шерстяной пряжи и клетчатым узором изготавливается той же фирмой, что делала ее 60 лет назад.
Спорткар Mercedes-Benz 300 SL выпускался в кузове купе с открывающимися вверх дверьми «крыло чайки» и родстер. Модель оснащалась рядной «шестеркой» объемом три литра, отдача которой составляла 215 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. До «сотни» машина могла разгоняться за 7,4 секунды. Максимальная скорость составляла 211 километров в час.
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