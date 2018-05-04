Новый Range Rover Velar обзавелся другим двигателем и системами безопасности

Land Rover решила кардинально обновить Range Rover Velar, дополнив автомобиль новым 3,0-литровым двигателем V6 D275, специальным функциями поддержки водителя и фильтром, значительно снижающим вредные выбросы.

Установленный дизельный агрегат обеспечивает 275 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Cтоимость модели Velar D275, по сравнению с предшественником, немного возрастает и равняется 67 617 долларов США. В то время как флагманская дизельная версия D300 стартует от 69 317 долларов, а бензиновые модели P250 и P300 оцениваются в 62 302 и 65 700 долларов соответственно. Начиная с 2019 модельного года все Velar с бензиновыми моторами получают увеличенные топливные баки объемом в 82 литра вместо прежних 63-литровых.

«Мы дали клиентам Range Rover Velar больше выбора с добавлением нового варианта дизельного двигателя, еще больше возможностей для персонализации и новейших технологий безопасности. Создание идеального Range Rover Velar теперь проще, чем когда-либо», — сказал исполнительный директор JLR Finbar McFall.

Приобретение автомобиля 2019 модельного года несет в себе более широкий выбор спецификаций, в том числе высококачественные текстильные сиденья, доступные в широком ассортименте. Адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения присоединяются к системам помощи водителю. В стандартной комплектации присутствуют камера заднего вида, парковочные датчики, система мониторинга состояния водителя и система предупреждения о выезде из полосы.