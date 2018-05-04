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Компания Audi озвучила цены на новую версию спорткара RS4 Avant
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Компания Audi озвучила цены на новую версию спорткара RS4 Avant 

360tv.ru 36 минут назад
Стоимость новинки RS4 Avant от Audi на российском авторынке начинается от пяти миллионов 375 тысяч рублей. Спорткар будет доступен с 2,9‐литровым турбомотором мощностью в 450 «лошадей». Об этом сообщило ИА Nation News.
Предыдущее поколение Audi RS4 Avant было оснащено двигателем V8 на 4,
2 литра
Максимальная скорость новинки будет ограничена до 250 километров в час. В качестве дополнительной опции производитель предлагает смещение ограничителя до 280 километров в час. Покупателям будет доступно дополнительное оборудование в виде матричных фар, камеры кругового обзора или системы автоматической парковки.
В конце апреля российские дилеры открыли предзаказ на спорткар BMW M4 CS. Стоимость автомобиля в базовой комплектации — семь миллионов 130 тысяч рублей.
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