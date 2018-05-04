Компания Audi озвучила цены на новую версию спорткара RS4 Avant 

Стоимость новинки RS4 Avant от Audi на российском авторынке начинается от пяти миллионов 375 тысяч рублей. Спорткар будет доступен с 2,9‐литровым турбомотором мощностью в 450 «лошадей». Об этом сообщило ИА Nation News.
Предыдущее поколение Audi RS4 Avant было оснащено двигателем V8 на 4,
2 литра
Максимальная скорость новинки будет ограничена до 250 километров в час. В качестве дополнительной опции производитель предлагает смещение ограничителя до 280 километров в час. Покупателям будет доступно дополнительное оборудование в виде матричных фар, камеры кругового обзора или системы автоматической парковки.
В конце апреля российские дилеры открыли предзаказ на спорткар BMW M4 CS. Стоимость автомобиля в базовой комплектации — семь миллионов 130 тысяч рублей.