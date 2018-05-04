Доля иномарок на рынке новых LCV превысила 32 процента В продажах новых LCV за первый квартал 2018 года доля иностранной техники составила 32,4% (годом ранее — 26,3%). Доля отечественных машин сократилась и составила 67,6% против 73,7%, зафиксированных в прошлом году.
Согласно данным «Автостат Инфо», продажи иностранных авто на рынке новых LCV в России в отчетный квартал выросли на 20,4% к прошлому году и составили 7306 ед.
Среди иностранных моделей на рынке легкой коммерческой техники лидирует Ford Transit. Продажи этой модели в первом квартал нынешнего года составили 2110 ед., что на 68% превысило прошлогодний показатель (1258 ед.). Mercedes-Benz Sprinter занимает второе место в рейтинге среди иномарок с результатом 1265 ед., реализованных за отчетный период (-17% к прошлогоднему результату — 1520 ед.). Третьим в этом списке стала модель Volkswagen Caravelle, которая за три месяца этого года была продана в России в количестве 534 ед. Спрос на модель вырос на 49% относительно прошлогоднего результата — 359 ед.
В ТОП-5 самых востребованных LCV иностранных марок в отчетный период вошла и новая модель от Renault. Это Renault Dokker, продажи которого составили 346 ед. Замыкает «пятерку» модель Mercedes-Benz V-Класса с результатом 345 проданных ед. (+8,5% к показателю прошлого года — 318 ед.).
В первом квартале 2018 года на российском рынке новых LCV было также продано 305 автомобилей Citroen Jumper (+99%), 299 ед. FIAT Ducato (-12%), 283 шт. Peugeot Boxer (+49%), а также 237 автомобилей Volkswagen Caddy (-23%) и 174 новых Volkswagen Multivan (-19%).