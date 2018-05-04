Ещё
Доля иномарок на рынке новых LCV превысила 32 процента
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доля иномарок на рынке новых LCV превысила 32 процента 

«Автостат Инфо» 17 минут назад
Доля иномарок на рынке новых LCV превысила 32 процента В продажах новых LCV за первый квартал 2018 года доля иностранной техники составила 32,4% (годом ранее — 26,3%). Доля отечественных машин сократилась и составила 67,6% против 73,7%, зафиксированных в прошлом году.
Согласно данным «Автостат Инфо», продажи иностранных авто на рынке новых LCV в России в отчетный квартал выросли на 20,4% к прошлому году и составили 7306 ед.
Среди иностранных моделей на рынке легкой коммерческой техники лидирует Ford Transit. Продажи этой модели в первом квартал нынешнего года составили 2110 ед., что на 68% превысило прошлогодний показатель (1258 ед.). Mercedes-Benz Sprinter занимает второе место в рейтинге среди иномарок с результатом 1265 ед., реализованных за отчетный период (-17% к прошлогоднему результату — 1520 ед.). Третьим в этом списке стала модель Volkswagen Caravelle, которая за три месяца этого года была продана в России в количестве 534 ед. Спрос на модель вырос на 49% относительно прошлогоднего результата — 359 ед.
В ТОП-5 самых востребованных LCV иностранных марок в отчетный период вошла и новая модель от Renault. Это Renault Dokker, продажи которого составили 346 ед. Замыкает «пятерку» модель Mercedes-Benz V-Класса с результатом 345 проданных ед. (+8,5% к показателю прошлого года — 318 ед.).
В первом квартале 2018 года на российском рынке новых LCV было также продано 305 автомобилей Citroen Jumper (+99%), 299 ед. FIAT Ducato (-12%), 283 шт. Peugeot Boxer (+49%), а также 237 автомобилей Volkswagen Caddy (-23%) и 174 новых Volkswagen Multivan (-19%).
«Автостат Инфо»: последние новости
Универсал Audi RS4 Avant в России по цене от 5,375 млн рублей Daewoo Matiz не теряет популярности на вторичном авторынке России Рейтинг сегмента минивэнов в I квартале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Получение водительских прав упростят3
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Land Rover обновил внедорожник Range Rover Velar
Увидит ли свет BMW M7?
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение