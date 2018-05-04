Доля иномарок на рынке новых LCV превысила 32 процента

Доля иномарок на рынке новых LCV превысила 32 процента В продажах новых LCV за первый квартал 2018 года доля иностранной техники составила 32,4% (годом ранее — 26,3%). Доля отечественных машин сократилась и составила 67,6% против 73,7%, зафиксированных в прошлом году.

Согласно данным «Автостат Инфо», продажи иностранных авто на рынке новых LCV в России в отчетный квартал выросли на 20,4% к прошлому году и составили 7306 ед.

Среди иностранных моделей на рынке легкой коммерческой техники лидирует Ford Transit . Продажи этой модели в первом квартал нынешнего года составили 2110 ед., что на 68% превысило прошлогодний показатель (1258 ед.). Mercedes-Benz Sprinter занимает второе место в рейтинге среди иномарок с результатом 1265 ед., реализованных за отчетный период (-17% к прошлогоднему результату — 1520 ед.). Третьим в этом списке стала модель Volkswagen Caravelle , которая за три месяца этого года была продана в России в количестве 534 ед. Спрос на модель вырос на 49% относительно прошлогоднего результата — 359 ед.