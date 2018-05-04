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Aston Martin готовится продемонстрировать автомобиль нового поколения GT3
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Aston Martin готовится продемонстрировать автомобиль нового поколения GT3 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новинка GT3 разработана на базе купе Vantage GTE британской компанией, презентация которой состоится уже летом.
Машина получит оснащение 4-х литровым турбомотором V8 и позаимствует новые разработки купе Vantage, которых он получил не мало. Была изменена аэродинамика, добавлены электронные помощники водителя. Применив метод переноса новых разработок, компания значительно сэкономит на конструировании.
Минимальная стоимость спорткара будет 395 тыс. фунтов стерлингов, в продажу для автолюбителей он поступит только в 2019 году.
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