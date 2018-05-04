«Мерседес» снова решил изготавливать запчасти для 300 SL Gullwing

Немецкий « Мерседес » решил возродить выпуск запасных частей для классического 300 SL Gullwing.

Это, без всяких сомнений, один из самых красивых автомобилей, когда-либо созданных. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (W198) сегодня уже более 60 лет. Производилась данная модель в период между 1954 и 1957 годами. За это время было построено 1400 экземпляров. Логично, что с годами потребность в запчастях на эту красотку только растёт, а потому в «Мерседесе» начали снова штамповать оригинальные компоненты.

В настоящее время компания с трёхлучевой звездой может вдохнуть новую жизнь в купе, предлагая лишь некоторые из запасных частей, и всё связано с кузовом. Самая дешёвая кузовная панель обходится в € 2 975, самая дорогая — в 14 875 евро.

Mercedes-Benz Classic заверяет, что все новые детали идеально подходят для «тела» 300 SL Gullwing, поскольку создаются только после тщательного анализа 3D-данных по итогам сканирования оригинального кузова автомобиля. Интересно, что деревянные молотки используются для придания окончательной формы всех металлических деталей. Такой вот симбиоз традиций и современных достижений!