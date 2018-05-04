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Китайцы удивили красивым мощным внедорожником
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Китайцы удивили красивым мощным внедорожником 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Серийная версия в точности копирует прототип: кроссовер сохранил задние двери, которые открываются против хода движения, и даже бегущую строку, расположенную на корме. В салоне имеются три внушительных экрана: 16,3-дюймовый с изменяемым положением, 15,6-дюймовый на центральной консоли, а также 12,3-дюймовый вместо «приборки». В список оснащения входит автопилот второго уровня. Впрочем, производитель обещает в скором времени «прокачать» эту систему и повысить уровень автономности.
В движение кроссовер приводит 354-сильная электрическая установка, которая позволяет автомобилю разгоняться с места до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Запас хода на одном заряде батарей составляет 400 км.
По габаритам Singulato iS6 сравним с другими среднеразмерными кроссоверами, например, с Range Rover. В длину он достигает 4 900 мм, в ширину — 1 950 мм, а колесная база составляет 2 960 мм.
На домашнем китайском рынке модель появится уже летом и будет стоить от 200 тыс. юаней (около 2 млн рублей). Кроссовер предложат как в пяти-, так и в семиместном исполнении. Информации о продажах модели за пределами КНР пока нет.
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