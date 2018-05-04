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Мотоцикл «Толстый шабаш» от Mutt Motorcycles
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Мотоцикл «Толстый шабаш» от Mutt Motorcycles 

Motonews.ru 39 минут назад
Фото: Motonews.ru
Компания Mutt Motorcycles из британского Бирмингема представила новинку в своей линейке — аппарат под названием Fat Sabbath ("Толстый шабаш") со 125-сильным мотором.
Mutt Motorcycles специализируется на выпуске небольшими тиражами мотоциклов с небольшими движками, выполненными в стилистике cafe racer-ов. Такова и 125-кубовая новинка, которая, вдобавок, отличается густочерным цветом.
Силовые установки на этих мотоциклах — от Suzuki. Значительная часть остальных деталей — собственного изготовления.
На Fat Sabbath установлена пятиступенчатая коробка передач, дисковые тормоза, широкая и зацепистая резина Continental Twin-duro и светодиодная оптика. Даже колеса — и те черные, 18-дюймовые.
Цена Fat Sabbath 125 — 3 500 фунтов стерлингов. Заказ можно оформить прямо на сайте. Возможна ли доставка байка прямо в РФ, не уточняется.
Всего в арсенале Mutt Motorcycles — более десятка разных моделей мотоциклов.
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