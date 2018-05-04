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Новый хэтчбек Lada Granta: первые изображения
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Новый хэтчбек Lada Granta: первые изображения 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
На прошлой неделе в Сети появились шпионские фотоснимки нового тольяттинского хэтчбека. Портал «Карельские Вести» представил, каким он получится.
Согласно имеющимся данным, основой для новинки послужит хэтчбек Kalina (сам же бренд Калина будет ликвидирован), который появился в 2006 году, а в 2013-м получил заметное обновление, при котором автомобиль получил совершенно другую переднюю часть. Она же, судя по опубликованным фотоснимкам, сильнее всего изменится и при следующем рестайлинге: теперь уже Гранта получит новые бампер, решётку радиатора и фары, сделанные в стиле модели Веста. Другим будет и капот, а вот передние крылья, вероятно, могут остаться прежними.
Автомобиль обзаведётся новыми боковыми зеркалами со встроенными повторителями поворотников. Сзади не должно произойти кардинальных изменений: скорее всего, немного обновится бампер, а надпись Lada на крышке багажника сделают аналогично новым моделям компании.
Премьера нового хэтчбека Гранта ожидается в августе этого года.
Сегодня хэтчбек Lada Kalina можно приобрести за 450 600 рублей (1.6 МТ, 87 л.с.). Более мощный 106-сильный вариант обойдётся минимум в 523 900. Доплата за роботизированную коробку составит 25 тысяч рублей. Есть также вариант с «автоматом» и 98-сильным двигателем, он оценивается в 578 900 руб.
Кстати, на днях стали известны сроки премьеры кросс-версии Xray и обновлённой Lada 4×4.
По материалам: www.kolesa.ru
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