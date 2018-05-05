В сети появились рендеры хэтчбека LADA Kalina

Независимые автодизайнеры решили представить, какой может стать LADA Kalina в новой ипостаси хэтчбека. Изображения выложили на веб-портале Колеса.ру

Как мы помним, представители АВТОВАЗа уже сообщали, что автомодель Kalina прекратит свое существование. Вместо нее в автомодельной линейке LADA Granta появятся новые экземпляры.

В представлении автодизайнеров, обсуждаемый хэтчбек Granta непременно должен сохранить узнаваемые фирменные атрибуты автобренда. Однако стоит заменить на новые формы капот, зеркала и оба бампера.

В целом по мнению автоэкспертов, автомодель от автодизайнеров портала «Колеса.ру» получилась выдержанной в строгих линиях, без каких бы то ни было агрессивных черт.

Какой будет на самом деле новая автомодель мы сможем узнать уже в августе этого года, посетив московское мотор-шоу.

Там то АВТОВАЗ и обещал презентовать новый хэтчбек. И тут уж автоэксперты уверены, что АВТОВАЗовская версия обсуждаемой автомодели будет куда более агрессивной.