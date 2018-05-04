Landwind готовит к официальным показам очередной кроссовер

Китайский автопроизводитель Landwind ведет завершающий этап разработок по новому кроссоверу. Пока что находятся на заключительном этапе разработка интерьера, но в сети уже появились эскизные изображения автоновинки.

По имеющимся данным автоновинка получит имя Landwind E315 Х4 (по аналогии с индексом в названии баварской автомодели от BMW ).

Пока что Landwind не раскрывает подробностей касательно технического оснащения, экстерьера, интерьера и ориентировочной стоимости кроссовера.

Китайские автоэксперты уверены, что автоновинка непременно будет оснащена двухъярусной головной оптикой.

Такой элемент безусловно придаст новому кроссоверу солидности и сделает его более современным и эффектным.

Также китайские автоэксперты утверждают, что автомобилестроители из Landwind не станут растягивать удовольствие с появлением новой автомодели. Вероятнее всего новинку покажут широкой публике уже к началу лета.