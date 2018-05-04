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Landwind готовит к официальным показам очередной кроссовер
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Landwind готовит к официальным показам очередной кроссовер 

Car.ru 33 минуты назад
Фото: Car.ru
Китайский автопроизводитель Landwind ведет завершающий этап разработок по новому кроссоверу. Пока что находятся на заключительном этапе разработка интерьера, но в сети уже появились эскизные изображения автоновинки.
По имеющимся данным автоновинка получит имя Landwind E315 Х4 (по аналогии с индексом в названии баварской автомодели от BMW).
Пока что Landwind не раскрывает подробностей касательно технического оснащения, экстерьера, интерьера и ориентировочной стоимости кроссовера.
Китайские автоэксперты уверены, что автоновинка непременно будет оснащена двухъярусной головной оптикой.
Такой элемент безусловно придаст новому кроссоверу солидности и сделает его более современным и эффектным.
Также китайские автоэксперты утверждают, что автомобилестроители из Landwind не станут растягивать удовольствие с появлением новой автомодели. Вероятнее всего новинку покажут широкой публике уже к началу лета.
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