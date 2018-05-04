Названы цены на новый Bentley Continental GT для России

Сменивший поколение Continental GT предложат на российском рынке с мотором W12 объемом 6 литров мощностью 635 л.с. и 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С такой установкой спорт-купе разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 333 км/ч.

В списке оснащения — пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы поперечной устойчивости Dynamic Ride, а также функция деактивации половины цилиндров и система Start-stop.

Цены на новинку стартуют от 14 290 000 рублей, а вариант в особом исполнении First Edition обойдется покупателям в 16 490 000 рублей.