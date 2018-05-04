Новый McLaren Senna показал свои возможности в Сильверстоуне

Британская компания McLaren недавно заявила, что специально для журналистов и СМИ в июле нынешнего года проведет официальное тестирование модификации Senna, однако известное издание Autocar сумело добраться к автомобилю значительно раньше.

Роскошный McLaren Senna продемонстрировал свои возможности на Сильверстоунской трассе, после чего редактор издания был просто впечатлен. Максимальная прижимная сила в 800 килограммов, производимая при скорости 250 километров в час (155 миль в час) делает автомобиль настоящим «зверем», способным обеспечивать значительно больше мощности, нежели нынешний 720S (на 9 процентов мощнее). 4,0-литровый двухтурбинный двигатель V8, расположившийся под капотом Senna, может производить 800 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Используется задний привод и семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением.

Совокупный вес новинки — 1180 килограмм, которые не мешают Senna разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 2,8 секунды и достигать предельной скорости в 340 км/ч. Отмечается, чтобы более подробно ознакомиться с моделью достаточно посмотреть первый обзор, прикрепленный ниже.