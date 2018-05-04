Lotus приспособил экстремальный Exige Cup 430 для обычных дорог

Компания Lotus представила новую модель семейства Exige, построенную на базе экстремальной модификации Exige Cup 430. От последнего новинка под названием Exige Sport 410, ориентированная на обычные дороги, получила двигатель, шасси, подвеску и аэродинамические компоненты.

Спорткар Lotus Exige Sport 410, масса которого составляет 1054 килограмма, укомплектован 3,5-литровым двигателем V6 с приводным нагнетателем. Отдача агрегата составляет 416 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач.

С места до 96 километров в час спорткар способен разгоняться за 3,3 секунды (на 0,1 секунды медленнее Exige Cup 430). Максимальная скорость 410-го в кузове «купе» составляет 290 километров в час.

Углепластиковые аэродинамические элементы двухдверки, в частности передний сплиттер от Exige Cup 430 и алюминиевый диффузор, выдают до 150 килограммов прижимной силы (60 килограммов на передней и 90 на задней оси). Для старшей модификации этот показатель составляет 220 килограммов.

В оснащение Lotus Exige Sport 410 входят аммортизаторы с настройкой отбоя и сжатия, регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, спортивные тормоза с четырехпоршневыми суппортами и покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2. Дополнительно модель можно укомплектовать титановой выхлопной системой, четырехточечными ремнями безопасности и главным выключателем аккумуляторной батареи.

В феврале текущего года Lotus представил лимитированную версию спидстера 3-Eleven 430. Модель планирует выпустить в количестве 20 экземпляров. С нуля до 100 километров в час спорткар разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 290 километров в час.