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Новый Changan CS35 поймали на улице
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Новый Changan CS35 поймали на улице 

Карельские вести 10 минут назад
Фото: Карельские вести
В Сеть выложили свежие снимки компактного «паркетника» Changan с кардинально иным дизайном.
Экстерьер нового CS35 был рассекречен в марте этого года — тогда фото модели появились в базе министерства промышленности Китая. Теперь же местное издание Autohome опубликовало «живые» снимки кросса, «пойманного» на улице. Кстати, папарацци удалось заглянуть в салон новинки — на «патентных» кадрах интерьера не было.
Скорее всего, Changan будет позиционировать кросс в качестве модели второй генерации. «Тридцать пятый» получил узкую оптику и «заквадраченные» колесные арки, салон также полностью перекроили. Длина нового «паркетника» равна 4 335 мм, что на 165 мм больше, чем у китайской модификации предыдущего CS35. Ширина теперь составляет 1 825 мм (+15 мм), высота — 1 660 мм (-10 мм), колесная база — 2 600 мм (+40 мм).
В документах, размещенных в базе министерстве промышленности Китая, было указано, что новый Changan CS35 предложат с бензиновым «атмосферником» 1.6 мощностью 128 л.с. По данным «поднебесных» СМИ, отдача этого мотора составит 117 л.с. Двигатель будет сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».
Нынешний CS35 (в Китае дизайн модели слегка освежили в 2017-м) на домашнем рынке доступен также с атмосферным двигателем 1.6, но мощностью 125 л.с. Кроме того, кроссовер актуального поколения можно купить с «турбочетверкой» 1.5 (156 л.с.). Первый мотор работает в паре с 5КВП или 4АКП, второй комплектуется только «механикой». Привод у Changan CS35 — лишь передний. Вероятно, у кросса второго поколения версии 4х4 тоже не будет.
В Китае продажи нового CS35 стартуют во второй половине этого года. Нынешний кроссовер там стоит от 68 900 юаней, что эквивалентно примерно 688 000 рублей по актуальному курсу. В Поднебесной компактный «паркетник» является второй по популярности моделью марки: в прошлом году было реализовано 150 252 автомобиля CS35 (впереди — Changan CS75 с результатом в 239 880 экземпляров).
CS35 представлен и в России, причем в дорестайлинговом виде. Сборка кроссоверов для нашего рынка налажена в Липецкой области, на заводе, построенном компанией «Ирито», которая ранее представляла в РФ интересы Great Wall. У нас модель доступна с 113-сильным бензиновым мотором 1.6, работающим в паре с 5КВП или 4АКП. Цена — от 799 900 рублей (без учета скидок).
До России новый CS35 в ближайшем будущем вряд ли доберется. Вероятно, у нас сначала появится кросс образца 2017 года. В РФ продажи у модели скромные — в прошлом году реализовано 1 388 экземпляров, тогда как Chery Tiggo 3 обрел 2 651 хозяина, а Lifan X60 разошелся по РФ тиражом в 7 371 экземпляр.
По материалам: www.kolesa.ru
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