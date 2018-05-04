Возрожденный Ford Mustang Boss 302 интригует 

Новый Mustang Shelby GT500 готовится к официальной премьере, и, если текущие отчеты окажутся верными, автомобиль сможет предложить потрясающую производительность. Пока популярные онлайн-издания ожидали появления новинки, им на глаза попали изображения Boss 302, получившего новые колесные диски.
Модель, изображенная на снимках, имеет достаточно угрожающий внешний вид и, похоже, в будущем получит столько же внимания, как и предстоящий GT500. Колесные диски, изготовленные CC Wheels и установленные на автомобиль, сочетают в себе матовые черные спицы и столь мрачные глянцевые края. Их конструкция напоминает более классические варианты и идеально подходит для E30 BMW 3-Series. Колеса — не единственный интригующий момент в Ford Mustang Boss 302. Наличие специальной подвески, значительно занижающей дорожный просвет также притягивает немало внимания. Стоит отметить, что это выглядит достаточно странно, поскольку такая высота транспортного средства создает множество неудобств, особенно если владелец автомобиля постоянно передвигается по общедоступным дорогам.