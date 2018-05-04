Возрожденный Ford Mustang Boss 302 интригует

Новый Mustang Shelby GT500 готовится к официальной премьере, и, если текущие отчеты окажутся верными, автомобиль сможет предложить потрясающую производительность. Пока популярные онлайн-издания ожидали появления новинки, им на глаза попали изображения Boss 302, получившего новые колесные диски.