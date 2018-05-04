Кроссовер-кабриолет Skoda Karoq — новые подробности

Чешская компания Skoda обнародовала свежую информацию о кабриолете, в который превратится кроссовер Karoq. Напомним, над данным проектом трудятся студенты марки — 23 стажёра из школы профессионального обучения в Млада-Болеславе. Это будет уже пятый концепт, который построит талантливая молодёжь. Представят его в июне 2018 года.

До сих пор неизвестно, какой будет складная крыша — мягкой тканевой или жёсткой. Равно как нет информации о механизме. Зато известно что длина кроссовера-кабриолета останется неизменной — 4 382 мм, равно как и ширина — 1 811 мм, и колёсная база — 2 638 мм. Однако открытый Karoq станет ниже благодаря использованию амортизаторов от Skoda Octavia RS.

Отсутствие крыши потребовало заново отрегулировать двери, а задние и вовсе создать заново. Поэтому студенты по-новой спроектировали всю заднюю часть Skoda Karoq , включая выхлопную систему. Также были изменены стойки, установлены модифицированные передний и заднимй бамперы. Также кроссовер-кабриолет получит логотипы Skoda, которые будут светиться в темноте, ручки с подсветкой и проекторы в бамперах, которые будут проецировать на асфальт логотипы бренда.

Рассекречен и двигатель, котрым будет оснащаться студенческий кроссовер-кабриолет Skoda Karoq. Это 1,5-литровый четырёхцилиндровый мотор TSI. Мощность агрегата не сообщается — вероятно это 150-сильный агрегат, который разгоняет открытый паркетник с места до 100 км/ч за 8,4 секунды. Максимальная скорость — 204 км/ч.

Напомним, официально кроссовер-кабриолет Skoda Karoq представят в июне. Кроме завершения проекта студентам и их наставникам предстоит ещё одно важное дело — присвоить проетк подходящее имя.