Топовый Golf GTI сделают по мотивам гоночной TCR-машины

9 мая на фестивале тюнинга Wörthersee компания Volkswagen представит предсерийный прототип топовой модификации Golf GTI — TCR. Товарная версия хот-хэтча, которая станет дорожным вариантом 350-сильной машины для гонок серии TCR, дебютирует в конце года.

Под капотом Volkswagen Golf GTI TCR установят двухлитровую «турбочетверку». Отдача мотора составит 290 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента. В стандартное оснащение хот-хэтча войдет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и самоблокирующийся дифференциал в передней оси.

С электронным ограничителям скорости максимальная скорость Golf GTI TCR составит 250 километров в час, без него — 264 километра в час. Это на один километр в час меньше, чем у 310-сильной модификации GTI Clubsport S.

Новый Volkswagen Golf GTI TCR расположится между Performance и Clubsport S. Последний — это экстремальная версия хот-хэтча, оснащенная каркасом безопасности вместо задних кресел, аккумулятором меньшего размера и специальным режимом работы адаптивной подвески.