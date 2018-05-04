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Топовый Golf GTI сделают по мотивам гоночной TCR-машины
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Топовый Golf GTI сделают по мотивам гоночной TCR-машины 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
9 мая на фестивале тюнинга Wörthersee компания Volkswagen представит предсерийный прототип топовой модификации Golf GTI — TCR. Товарная версия хот-хэтча, которая станет дорожным вариантом 350-сильной машины для гонок серии TCR, дебютирует в конце года.
Под капотом Volkswagen Golf GTI TCR установят двухлитровую «турбочетверку». Отдача мотора составит 290 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента. В стандартное оснащение хот-хэтча войдет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и самоблокирующийся дифференциал в передней оси.
С электронным ограничителям скорости максимальная скорость Golf GTI TCR составит 250 километров в час, без него — 264 километра в час. Это на один километр в час меньше, чем у 310-сильной модификации GTI Clubsport S.
Новый Volkswagen Golf GTI TCR расположится между Performance и Clubsport S. Последний — это экстремальная версия хот-хэтча, оснащенная каркасом безопасности вместо задних кресел, аккумулятором меньшего размера и специальным режимом работы адаптивной подвески.
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