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Seat помог конькобежцу установить рекорд скорости
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Seat помог конькобежцу установить рекорд скорости 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Голландский конькобежец Кьелд Нейс смог разогнаться на льду замерзшего озера в Лапландии до 93 километров в час. Это стало возможным благодаря специально спроектированному аэродинамическому щиту, «раздвигавшему» воздух перед спортсменом. Здоровенную конструкцию тянул кроссовер Seat Ateca, которым управляла шведская гонщица Микаэла Алин-Коттулински.
Даже в обычной гонке конькобежцы достигают очень впечатляющих скоростей. По словам Нейса, завоевавшего два «золота» на олимпиаде в Пхенчхане, в самой быстрой гонке в его карьере он разогнался до 60 километров в час.
На таких скоростях большую часть сил спортсмен тратит на преодоление силы сопротивления воздуха. Профессор Берт Блокен из университета Эйндховена, готовивший аэродинамический щит для рекорда, рассчитал, что уже на скорости 40 километров в час у конькобежца уходит на это 90 процентов сил.
В ходе расчетов в компьютерном комплексе вычислительной аэродинамики и натурных экспериментов в аэродинамической трубе Блокен спроектировал специальный раструб с гибкой резиновой юбкой, вплотную прилегающей ко льду. Эту конструкцию прицепили за полноприводным кроссовером Seat Ateca.
Действия конькобежца и гонщицы Микаэлы Алин-Коттулински за рулем «Сеата» согласовывал тренер Эрбен Веннемарс, сидевший с рацией на заднем сиденье кроссовера.
«Мне казалось, я лечу по льду, — делился Кьелд Нёйс впечатлениями после рекордной попытки, — ведь это было в полтора раза быстрее моей самой быстрой гонки. А когда в конце я выехал из-за щита, меня буквально отбросило назад воздухом!»
Кстати, похожие щиты используют для установления рекордов и в других дисциплинах. Например, специально для французского велосипедиста Жана-Клода Рюде фирма Porsche в конце 70-х подготовила гоночное купе 935 со специальным колпаком в задней части и юбкой под бампером. Рюде пытался преодолеть на велосипеде отметку 240 километров в час, но на ста семидесяти у него лопнула шина. К счастью, гонщику удалось удержать велосипед.
Компактный кроссовер Seat Ateca представили два года назад: технически это ближайший родственник Volkswagen Tiguan. Испанский кроссовер оснащается двигателями объёмом от 1 до 2 литров мощностью от 116 до 300 лошадиных сил.
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