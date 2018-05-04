Ещё
Лимитированный Roush JackHammer Mustang раскрывает свои особенности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лимитированный Roush JackHammer Mustang раскрывает свои особенности 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Известное тюнинг-ателье Roush Performance только что представило улучшенный автомобиль, способный предоставить еще больше мощности.
Используя Mustang GT в качестве основы, Roush оснастил JackHammer специальным нагнетателем, повышающим общую отдачу транспортного средства до впечатляющих 710 лошадиных сил и 830 НМ крутящего момента. В число дополнений попали регулируемые койловеры, шины Continental ExtremeContact Sport, глянчевые колесные диски в черном цвете и пользовательские значки. Также появились высококачественные кожаные сидения, выхлопные трубы, окрашенные в темный оттенок и черная полоса по бокам модели, которая может быть дополнена полосой, проходящей по капоту и крыши автомобиля. Клиентам было предложено 11 оттенков для окраски кузова.
Стоимость специального пакета стартует от 14 765 долларов США, причем все модификации поставляются с пятилетней или 100 000 километровой гарантией на силовую установку. Roush говорит, что он может «поместить» пакет в любой Mustang GT за считанные часы.
Напоминаем, детали, касающиеся двигателя GT500, остаются в секрете. Единственное что известно, автомобиль будет оснащен 5,2-литровым мотором V8 с наддувом, получившим название «Predator». Агрегат сможет предоставить более 700 лошадиных сил и получит стоимость значительно выше последнего творения Roush Performance.
Auto.Today: последние новости
Новый Range Rover Velar обзавелся другим двигателем и системами безопасности Возрожденный Ford Mustang Boss 302 интригует Обновленный Dodge Challenger SRT Hellcat представлен в тизерах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России изменились правила техосмотра
Всем по карте: как изменились правила ТО1
Toyota Camry XV70 вышла на тесты1
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение