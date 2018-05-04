Лимитированный Roush JackHammer Mustang раскрывает свои особенности

Известное тюнинг-ателье Roush Performance только что представило улучшенный автомобиль, способный предоставить еще больше мощности.

Используя Mustang GT в качестве основы, Roush оснастил JackHammer специальным нагнетателем, повышающим общую отдачу транспортного средства до впечатляющих 710 лошадиных сил и 830 НМ крутящего момента. В число дополнений попали регулируемые койловеры, шины Continental ExtremeContact Sport, глянчевые колесные диски в черном цвете и пользовательские значки. Также появились высококачественные кожаные сидения, выхлопные трубы, окрашенные в темный оттенок и черная полоса по бокам модели, которая может быть дополнена полосой, проходящей по капоту и крыши автомобиля. Клиентам было предложено 11 оттенков для окраски кузова.

Стоимость специального пакета стартует от 14 765 долларов США, причем все модификации поставляются с пятилетней или 100 000 километровой гарантией на силовую установку. Roush говорит, что он может «поместить» пакет в любой Mustang GT за считанные часы.

Напоминаем, детали, касающиеся двигателя GT500, остаются в секрете. Единственное что известно, автомобиль будет оснащен 5,2-литровым мотором V8 с наддувом, получившим название «Predator». Агрегат сможет предоставить более 700 лошадиных сил и получит стоимость значительно выше последнего творения Roush Performance.