«Дух экстаза» впервые сделали из карбона

Роскошное купе Wraith из серии Adamas будет сделано в 40 экземплярах, а кабриолет Dawn и того меньше — всего 30 автомобилей. Все они получат фирменную статуэтку «Дух экстаза» на решётке радиатора, впервые в истории Rolls-Royce сделанную из углеволокна. Серия Adamas разработана в рамках коллекции Black Badge, которая отражает «тёмную сторону марки», что бы это ни значило. Также автомобили можно будет узнать по двухцветной окраске кузова.

Счастливые владельцы «Адамасов» смогут выбрать из сочетания чёрного с оранжевым цветов или чёрного с синим — кому что ближе. Но главное здесь, конечно же, карбоновый «Дух экстаза». Фигурка сделана из 294 слоёв углеродного волокна, переплетённых под углом 25 градусов — на создание каждой такой статуэтки требуется 68 часов. Она установлена на специальной титановой подставке с надписью Black Badge Adamas и символом бесконечности.

В центральную консоль встроены часы с символом бесконечности из 88 чёрных бриллиантов. Задняя панель часов сделана из карбона, корпус — из алюминия. Для серии Adamas доступен потолок с 1340 светодиодами, которые научили создавать градиентные переходы освещения. Они рисуют на обшивке крыши изображение структуры молекулы углерода, а для отделки салона используется кожа с перламутровым эффектом и тёмный шлифованный металл.