Ещё
«Дух экстаза» впервые сделали из карбона
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Дух экстаза» впервые сделали из карбона 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Роскошное купе Wraith из серии Adamas будет сделано в 40 экземплярах, а кабриолет Dawn и того меньше — всего 30 автомобилей. Все они получат фирменную статуэтку «Дух экстаза» на решётке радиатора, впервые в истории Rolls-Royce сделанную из углеволокна. Серия Adamas разработана в рамках коллекции Black Badge, которая отражает «тёмную сторону марки», что бы это ни значило. Также автомобили можно будет узнать по двухцветной окраске кузова.
Счастливые владельцы «Адамасов» смогут выбрать из сочетания чёрного с оранжевым цветов или чёрного с синим — кому что ближе. Но главное здесь, конечно же, карбоновый «Дух экстаза». Фигурка сделана из 294 слоёв углеродного волокна, переплетённых под углом 25 градусов — на создание каждой такой статуэтки требуется 68 часов. Она установлена на специальной титановой подставке с надписью Black Badge Adamas и символом бесконечности.
В центральную консоль встроены часы с символом бесконечности из 88 чёрных бриллиантов. Задняя панель часов сделана из карбона, корпус — из алюминия. Для серии Adamas доступен потолок с 1340 светодиодами, которые научили создавать градиентные переходы освещения. Они рисуют на обшивке крыши изображение структуры молекулы углерода, а для отделки салона используется кожа с перламутровым эффектом и тёмный шлифованный металл.
Популярная механика: последние новости
Путин не поедет на инаугурацию на «Кортеже» «Мерседес» показал первый в истории седан А-класса Представлено устройство, способное за 8 мин зарядить электрокар на 200 км хода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России изменились правила техосмотра
Всем по карте: как изменились правила ТО1
Toyota Camry XV70 вышла на тесты1
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение