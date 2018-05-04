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Представлено устройство, способное за 8 мин зарядить электрокар на 200 км хода
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Представлено устройство, способное за 8 мин зарядить электрокар на 200 км хода 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
ABB представила данную систему под названием Terra High Power на международной выставке Hannover Messe, сообщает портал Electrek. Хотя компания заявляет, что это «первая 350-киловаттная зарядная система для электромобилей», подобные разработки уже есть: например, у фирмы Chargepoint; кроме того, над строительством станций высокоскоростной зарядки работает Porsche. При этом, к примеру, скоростные зарядные станции Supercharger от Tesla обеспечивают зарядную мощность всего до 120 киловатт.
Впрочем, к сожалению, на рынке пока нет электромобилей, которые бы можно было подзарядить с такой скоростью (на 200 км хода за 8 минут). Как пишет New Atlas, большинство из них поддерживают зарядку мощностью не более 50 киловатт (новый Nissan Leaf, к примеру, поддерживает зарядку лишь мощностью 100 киловатт; Tesla Model 3, по некоторым слухам, должна была «уметь» заряжаться при мощности 184-210 киловатт, однако на данный момент мощность зарядки модели ограничена 100 киловаттами). Возможно, такая быстрая зарядка станет осуществимой, когда появятся электромобили с зарядными модулями, работающими с напряжением 800 вольт: одной из таких машин, как ожидается, станет Porsche Mission E.
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