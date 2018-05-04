Представлено устройство, способное за 8 мин зарядить электрокар на 200 км хода 

ABB представила данную систему под названием Terra High Power на международной выставке Hannover Messe, сообщает портал Electrek. Хотя компания заявляет, что это «первая 350-киловаттная зарядная система для электромобилей», подобные разработки уже есть: например, у фирмы Chargepoint; кроме того, над строительством станций высокоскоростной зарядки работает Porsche. При этом, к примеру, скоростные зарядные станции Supercharger от Tesla обеспечивают зарядную мощность всего до 120 киловатт.
Впрочем, к сожалению, на рынке пока нет электромобилей, которые бы можно было подзарядить с такой скоростью (на 200 км хода за 8 минут). Как пишет New Atlas, большинство из них поддерживают зарядку мощностью не более 50 киловатт (новый Nissan Leaf, к примеру, поддерживает зарядку лишь мощностью 100 киловатт; Tesla Model 3, по некоторым слухам, должна была «уметь» заряжаться при мощности 184-210 киловатт, однако на данный момент мощность зарядки модели ограничена 100 киловаттами). Возможно, такая быстрая зарядка станет осуществимой, когда появятся электромобили с зарядными модулями, работающими с напряжением 800 вольт: одной из таких машин, как ожидается, станет Porsche Mission E.